EMPREGO

Controladoria-Geral abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de R$ 17 mil

Oportunidades são para o cargo de auditor estadual de controle I

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:56

Controladoria-Geral de São Paulo Crédito: Divulgação

A Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP) abriu um concurso público com 200 vagas e salários de até R$ 17,8 mil. As oportunidades são para o cargo de auditor estadual de controle I, nas seguintes áreas:

Com organização da banca Fundação Getúlio Vargas, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 15 de setembro e 16 de outubro. A taxa é de R$ 170.