Controladoria-Geral abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de R$ 17 mil

Millena Marques
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:56
A Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP) abriu um concurso público com 200 vagas e salários de até R$ 17,8 mil. As oportunidades são para o cargo de auditor estadual de controle I, nas seguintes áreas:
Veja mais detalhes das vagas do concurso da Controladoria-Geral
Com organização da banca Fundação Getúlio Vargas, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 15 de setembro e 16 de outubro. A taxa é de R$ 170.
No dia 14 de dezembro, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Confira o edital completo aqui.