OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana abre concurso com 223 vagas e salários de R$ 13,2 mil

Inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (1º)

Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:02

Prefeitura de São Francisco do Conde Crédito: Flickr / Prefeitura de São Francisco do Conde

A Prefeitura de Prefeitura de São Francisco do Conde, na Bahia, está com inscrições abertas para um concurso público com 223 vagas e salários de até R$ 13,2 mil. As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridades.

Os interessados podem realizar as inscrições até a próximo segunda-feira (1º), por meio do site da empresa responsável pela organização do concurso.

Vagas de concurso de São Francisco do Conde 1 de 3

O processo seletivo visa à contratação, por prazo determinado, de profissionais para atender às necessidades de pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Francisco do Conde.

O prazo de validade do PSS será de dois anos, contado a partir da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante ato motivado do Prefeito Municipal.