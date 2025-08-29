Acesse sua conta
Prefeitura baiana abre concurso com 223 vagas e salários de R$ 13,2 mil

Inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (1º)

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:02

Prefeitura de São Francisco do Conde
Prefeitura de São Francisco do Conde

A Prefeitura de Prefeitura de São Francisco do Conde, na Bahia, está com inscrições abertas para um concurso público com 223 vagas e salários de até R$ 13,2 mil. As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridades.

Os interessados podem realizar as inscrições até a próximo segunda-feira (1º), por meio do site da empresa responsável pela organização do concurso.

Vagas de concurso de São Francisco do Conde

Vagas de concurso de São Francisco do Conde

O processo seletivo visa à contratação, por prazo determinado, de profissionais para atender às necessidades de pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Francisco do Conde.

O prazo de validade do PSS será de dois anos, contado a partir da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante ato motivado do Prefeito Municipal.

São Francisco do Conde

São Francisco do Conde

