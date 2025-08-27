OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Há vagas para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:00

Concurso Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Beberibe, no litoral leste do Ceará, divulgou o edital de um concurso público com 255 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, contemplando cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 4,4 mil.

Há vagas para cargos como motorista escolar, auxiliar de administração, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, médico veterinário e terapeuta ocupacional. De acordo o edital, 10% das vagas serão reservadas a candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

Dados do concurso da Prefeitura de Beberibe 1 de 4

As inscrições começam nesta quinta-feira (28) e poderão ser feitas até 28 de setembro, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 68 a R$ 148, a depender do cargo.