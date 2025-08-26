EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:00

Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Prefeitura de Guidoval, em Minas Gerais, lançou o edital de um concurso público com 107 vagas. As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 4,5 mil. As inscrições já estão abertas e terminam no dia 20 de novembro.

Há vagas para diversas áreas. O Instituto IBDO Projetos é a banca responsável pelo certame. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados da data da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante ato da Prefeita Municipal de Guidoval.

