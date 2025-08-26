Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  • Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:00

Concurso público está aberto em prefeitura
Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Prefeitura de Guidoval, em Minas Gerais, lançou o edital de um concurso público com 107 vagas. As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 4,5 mil. As inscrições já estão abertas e terminam no dia 20 de novembro.

Há vagas para diversas áreas. O Instituto IBDO Projetos é a banca responsável pelo certame. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados da data da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante ato da Prefeita Municipal de Guidoval.

Detalhes das vagas em Guidoval

Os aprovados no concurso para os cargos do Poder Executivo serão contratados sob o Regime Único Estatutário, conforme estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Guidoval-MG.

