OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concursos com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 6 mil

Inscrições estão abertas até 5 de outubro

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:21

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Witmarsum, em Santa Catarina, publicou o edital de abertura de concurso público e processo seletivo para 30 vagas e formação de cadastro de reserva com vagas para níveis de ensino fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas até 5 de outubro.

Os salários variam entre R$ 1.468,27 e R$ 6.695,40, por regime de trabalho de 25 a 40 horas semanais. As para inscrição variam de R$ 50 a R$ 150, conforme o nível do cargo.

As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da organizadora do concurso, a SC Treinamentos. As provas devem ser aplicadas no dia 19 de outubro.

O concurso terá mais de uma etapa de avaliação, sendo:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;