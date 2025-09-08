Acesse sua conta
Prefeitura abre concursos com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 6 mil

Inscrições estão abertas até 5 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:21

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Witmarsum, em Santa Catarina, publicou o edital de abertura de concurso público e processo seletivo para 30 vagas e formação de cadastro de reserva com vagas para níveis de ensino fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas até 5 de outubro.

Os salários variam entre R$ 1.468,27 e R$ 6.695,40, por regime de trabalho de 25 a 40 horas semanais. As para inscrição variam de R$ 50 a R$ 150, conforme o nível do cargo.

As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da organizadora do concurso, a SC Treinamentos. As provas devem ser aplicadas no dia 19 de outubro.

Vagas para o concurso da Prefeitura de Witmarsum

Confira cargos do concurso da Prefeitura de Witmarsum
Confira cargos do concurso da Prefeitura de Witmarsum por Reprodução
1 de 2
Confira cargos do concurso da Prefeitura de Witmarsum por Reprodução

O concurso terá mais de uma etapa de avaliação, sendo:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

Prova prática de caráter eliminatório e classificatório somente para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (Merendeira e Faxineira), Operador de Equipamentos (Retroescavadeira), Operador de Equipamentos e Pedreiro/Carpinteiro.

