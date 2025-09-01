OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concursos públicos com salários de até R$ 10 mil

Inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 30 de setembro deste ano

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:48

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Araranguá, em Santa Catarina, abriu dois concursos públicos com salários de até R$ 10 mil para diferentes áreas. As inscrições devem ser feitas pela internet, entre os dias 1 e 30 de setembro de 2025, no portal do Instituto Fucap.

O certame não prevê vagas imediatas, somente cadastro de reserva para cargos de todos os principais níveis escolares. A faixa de vencimentos mensais varia de R$ 1.346,87 a R$ 10.766,92, com vale-alimentação de R$ 438,36.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Assistente Social, Nutricionista, Orientador Educacional, Professor, Psicólogo, Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Monitor Escolar e Auxiliar de Serviços Gerais.

A seleção prevê oportunidades para os cargos de Arquiteto, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro (várias especialidades), Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (várias especialidades), Nutricionista, Odontólogo (várias áreas), Pedagogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.