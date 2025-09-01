Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concursos públicos com salários de até R$ 10 mil

Inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 30 de setembro deste ano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:48

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Araranguá, em Santa Catarina, abriu dois concursos públicos com salários de até R$ 10 mil para diferentes áreas. As inscrições devem ser feitas pela internet, entre os dias 1 e 30 de setembro de 2025, no portal do Instituto Fucap.

O certame não prevê vagas imediatas, somente cadastro de reserva para cargos de todos os principais níveis escolares. A faixa de vencimentos mensais varia de R$ 1.346,87 a R$ 10.766,92, com vale-alimentação de R$ 438,36.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Assistente Social, Nutricionista, Orientador Educacional, Professor, Psicólogo, Psicopedagogo, Supervisor Escolar, Monitor Escolar e Auxiliar de Serviços Gerais.

A seleção prevê oportunidades para os cargos de Arquiteto, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro (várias especialidades), Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (várias especialidades), Nutricionista, Odontólogo (várias áreas), Pedagogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Também há cadastro nas ocupações de Agente de Vigilância Sanitária, Almoxarife, Atendente de Farmácia, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Laboratório e Análises Clínicas, Fiscal Sanitário, Orientador Social, Profissional de Abordagem Social e Técnico em Edificação.

Leia mais

Imagem - Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil

Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 130 vagas e salários de até R$ 9 mil

Corpo de Bombeiros abre concurso com 130 vagas e salários de até R$ 9 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Prefeitura abre concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Mais recentes

Imagem - IFood anuncia recompensa de até R$ 1 mil para entregadores em Salvador; veja benefícios

IFood anuncia recompensa de até R$ 1 mil para entregadores em Salvador; veja benefícios
Imagem - Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil

Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil
Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso com salários de até R$ 9,5 mil; veja como se inscrever

Tribunal de Justiça abre concurso com salários de até R$ 9,5 mil; veja como se inscrever

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua