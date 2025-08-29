OPORTUNIDADE

Corpo de Bombeiros abre concurso com 130 vagas e salários de até R$ 9 mil

Vagas são para 2ª tenente na corporação do Ceará

Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:47

Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Ceará

O Corpo de Bombeiros do Ceará anunciou um concurso público para 2ª tenente com 130 vagas e salários de até R$ 9,4 mil. As inscrições começam no próximo dia 15 e vão até 29 de setembro, exclusivamente Instituto Consulpam, banca organizadora do certame.

De acordo com o edital, são 50 vagas imediatas e 80 para cadastro reserva. Do total, 104 ficam para ampla concorrência e 26 serão reservadas para os candidatos negros. Homens e mulheres concorrerão em igualdade de condições a todas as vagas, sem distinção de gênero, garantido ainda 15% das vagas para candidatas do sexo feminino.

Durante o Curso de Formação de Oficiais (CFO), a remuneração será de R$ 5.342,49. Após a formação, já como 2º Tenente, o salário passa para R$ 9.469,93. A taxa de inscrição será de R$ 210,00.

Requisitos: