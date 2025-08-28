Magazine Luiza abre processo seletivo para programa de trainee com salários de R$ 9,6 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13:28
A Magazine Luiza abriu um processo seletivo para o programa de trainee com salários de R$ 9,6 mil. O projeto vai preparar profissionais em dados e Inteligência Artificial para desenvolver soluções tecnológicas nos processos da empresa. As oportunidades são para atuação, a partir do início do ano que vem, na sede da empresa, em São Paulo.
Além do salário, são ofertados outros benefícios, como planos de saúde, vale-refeição/alimentação, participação nos lucros, curso de idiomas e auxílio-mudança para quem morar fora de São Paulo. O número de vagas será definido a partir do resultado da seleção.
A seleção é voltada para profissionais formados em cursos de exatas. A graduação deve ter sido concluída entre os meses de dezembro de 2022 e 2025. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp da Magazine Luíza no número (11) 97827-4804. Os candidatos vão passar por testes práticos e entrevistas.
A seleção vai valorizar candidatos com conhecimentos em linguagens de programação como Python e SQL, ferramentas de cloud (AWS, GCP, Azure), bibliotecas de IA/ML (TensorFlow, PyTorch) e soluções de análise de dados.