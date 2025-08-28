Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feira vai reunir mais de 10 mil vagas de trainee com salários acima de R$ 9,5 mil

Evento reúne oportunidades dos principais programas de estágio e trainee em grandes empresas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:34

Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos
Vagas são distribuídas em todo o Brasil  Crédito: Agência Brasil

A nova edição da Feira Virtual Emprega – Programas de Entrada ofertará mais de 10 mil vagas de estágio, trainee e emprego será realizada nos dias 9 e 10 de setembro, das 10h às 17h, virtualmente. As oportunidades incluem bolsas de estágio de até R$ 2,5 mil mais benefícios e programas de trainee com salários acima de R$ 9,5 mil em todo o Brasil. As inscrições já podem ser feitas pelo site.

O evento traz, em um só local, uma curadoria dos principais programas de estágio e trainee em grandes empresas abertos no período, como Amaggi, Dow Brasil, iFood, Itaú Unibanco, Kraft Heinz, Localiza&Co, Mercedez, MRV&Co, Shopee, Sulamérica Rede D´Or, além de milhares de vagas de emprego para recém-formados.

Os participantes poderão acompanhar uma agenda de palestras e atividades de desenvolvimento ao vivo com especialistas e recrutadores. Também terão acesso à Academia Emprega, ambiente exclusivo com conteúdos, ferramentas e cursos voltados para melhorar a performance em processos seletivos, incluindo dicas práticas para currículo, LinkedIn, entrevistas e comunicação pessoal.

“Nosso objetivo é ampliar as possibilidades dos jovens talentos, complementando o aprendizado universitário com experiências e ferramentas que fortalecem tanto as competências técnicas quanto às habilidades comportamentais exigidas pelo mercado”, afirma. Marc Olivero, idealizador do projeto e diretor-executivo da Vero Solutions.

Leia mais

Imagem - CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia

CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia

Imagem - Concursos que só exigem nível fundamental têm vagas abertas e salários de até R$ 3,7 mil

Concursos que só exigem nível fundamental têm vagas abertas e salários de até R$ 3,7 mil

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua