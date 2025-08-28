EMPREGO

Feira vai reunir mais de 10 mil vagas de trainee com salários acima de R$ 9,5 mil

Evento reúne oportunidades dos principais programas de estágio e trainee em grandes empresas

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:34

Vagas são distribuídas em todo o Brasil Crédito: Agência Brasil

A nova edição da Feira Virtual Emprega – Programas de Entrada ofertará mais de 10 mil vagas de estágio, trainee e emprego será realizada nos dias 9 e 10 de setembro, das 10h às 17h, virtualmente. As oportunidades incluem bolsas de estágio de até R$ 2,5 mil mais benefícios e programas de trainee com salários acima de R$ 9,5 mil em todo o Brasil. As inscrições já podem ser feitas pelo site.

O evento traz, em um só local, uma curadoria dos principais programas de estágio e trainee em grandes empresas abertos no período, como Amaggi, Dow Brasil, iFood, Itaú Unibanco, Kraft Heinz, Localiza&Co, Mercedez, MRV&Co, Shopee, Sulamérica Rede D´Or, além de milhares de vagas de emprego para recém-formados.

Os participantes poderão acompanhar uma agenda de palestras e atividades de desenvolvimento ao vivo com especialistas e recrutadores. Também terão acesso à Academia Emprega, ambiente exclusivo com conteúdos, ferramentas e cursos voltados para melhorar a performance em processos seletivos, incluindo dicas práticas para currículo, LinkedIn, entrevistas e comunicação pessoal.