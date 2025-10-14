EMPREGOS E SOLUÇÕES

‘Empresa que não cuidar da saúde mental de funcionários será penalizada’, alerta especialista

Evento em Lauro de Freitas orientará e dará suporte às organizações que desejarem realizar a adequação da NR01

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:30

O psiquiatra Rogério Jesus e a psicóloga Aline Gonzaga enfatizam o novo papel estratégico que a saúde mental assumiu nas organizações Crédito: Fotos: Mostarda Publicidade/Divulgação

A partir do ano que vem, ansiedade, estresse, burnout e outros riscos à saúde mental causados no ambiente de trabalho podem render penalização. A Nova Norma Regulamentadora 1 (NR-1), atualizada pelo Ministério do Trabalho e que entra em vigor em maio de 2026, obriga empresas de todo o país a identificarem e gerenciarem riscos psicossociais dos funcionários. Nesta terça-feira (14), especialistas baianos alertaram sobre as implicações da NR-1 e deram dicas de como se adequar e promover um ambiente psicologicamente saudável.

“Com a inclusão do mapeamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, por meio da NR-1, as empresas têm a obrigação de identificar e gerenciar, através de programas, os riscos que afetam a saúde mental dos trabalhadores. Questões como estresse ocupacional, assédio moral, ansiedade e esgotamento mental passam agora a integrar as políticas de saúde e segurança do trabalho”, explica o psiquiatra Rogério Jesus, presidente da Associação Baiana de Psiquiatria e diretor da Clínica Vale Viver.

O especialista sinalizou também que a norma traz um foco importante na capacitação e treinamento. “Empresas que priorizam a saúde mental dos seus colaboradores não apenas previnem multas e possíveis ações trabalhistas, mas adquirem uma vantagem competitiva sustentável”, reforça.

“O crescente número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, que figuram entre as principais causas de concessão de benefícios previdenciários, atesta a urgência de uma abordagem mais abrangente, que considere os aspectos biopsicossociais. Ou seja, a saúde mental deixou de ser uma pauta secundária para se tornar um vetor estratégico no ambiente de trabalho”, reforça a psicóloga Aline Gonzaga, coordenadora Clínica Vale Viver.

Fórum na Bahia

Para orientar o setor produtivo sobre as novas exigências e apresentar soluções práticas de adaptação, a Clínica Vale Viver,vai promoverá o 1º Fórum Vale Viver de Saúde Mental e Ocupacional - O Impacto da NR-1 e Riscos Psicossociais nas Empresas, no dia 31 de outubro, a partir das 8h, em Lauro de Freitas.

O evento reunirá especialistas da área de saúde ocupacional, empresários e gestores de RH para discutir os desafios e as oportunidades trazidas pela nova regulamentação. No fórum, também será lançado oficialmente o novo produto corporativo da clínica, voltado à elaboração de planos de trabalho para a NR-1 e ao desenvolvimento de programas internos de apoio psicológico e promoção de ambientes saudáveis.

“Cuidar da saúde mental dos trabalhadores transcende o mero cumprimento regulatório, é a forma mais inteligente de otimizar o capital humano, assegurando um ambiente de trabalho seguro, um bom clima organizacional, além de um ambiente mais seguro e produtivo”, afirma Aline Gonzaga.

Interessados devem solicitar inscrição no e-mail eventos@clinicavaleviver.com.br.