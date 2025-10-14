Estado da Bahia vai anunciar novos concursos neste mês, diz governador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:38
O Governo da Bahia fará o anúncio de novos concursos em 28 de outubro, quando é celebrado o Dia do Servidor Público. A medida foi confirmada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante uma live. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 prevê mais de 400 admissões na administração direta, distribuídas em cinco secretarias e na Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
Durante a edição da live 'Fala, Jero' de segunda-feira (13), o governador comentou sobre a realização de novos concursos, sem detalhar quais áreas serão contempladas. "Recebi uma proposta da Saeb [Secretaria de Administração do Estado da Bahia] sobre os próximos concursos que vamos anunciar. Estamos preparando, para o dia 28 de outubro, um anúncio sobre concurso para servidores do Estado. Já já vocês saberão quais áreas serão contempladas", disse.
Apesar de o governador não divulgar quais pastas terão concursos lançados neste ano, o Projeto Orçamentário do governo para 2026 prevê cargos na administração direta e indireta do Estado.
Entre as pastas que deverão ser contempladas estão: Secretaria de Administração (40 cargos), Secretaria de Fazenda (200), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (40), Secretaria de Infraestrutura (40), Secretaria do Meio Ambiente (55), além da Procuradoria-Geral do Estado (110).
A previsão orçamentária inclui ainda 584 admissões na administração indireta. Os cargos estarão distribuídos entre a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).
O PLOA 2026 prevê outros editais no estado da Bahia, com cargos no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Ministério Público da Bahia (MP-BA) e Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA).