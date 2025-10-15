Veja quais são as vagas de concurso de prefeitura com salários de até R$ 25 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 01:00
Se encerram na próxima quarta-feira (22) as inscrições para o concurso público da prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. São vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2 mil e R$ 25,1 mil. A carga horária das vagas varia entre 10h e 40h por semana.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). O valor da taxa de inscrição é de R$ 110, para cargos públicos de nível escolar médio; e R$ 150,00 para cargos públicos de nível escolar superior. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de outubro.
Veja vagas do concurso de São Miguel do Oeste
A prova prática será realizada no dia 8 de novembro, para cargos que a requerem. As avaliações objetivas estão previstas para o dia 9 de novembro. A publicação da classificação final e homologação do concurso será realizada no dia 28 de novembro. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação.