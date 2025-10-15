ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÃO

Veja quais são as vagas de concurso de prefeitura com salários de até R$ 25 mil

Candidaturas podem ser realizada até a próxima quarta-feira (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 01:00

São Miguel do Oeste Crédito: Reprodução/Prefeitura de São Miguel do Oeste

Se encerram na próxima quarta-feira (22) as inscrições para o concurso público da prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. São vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2 mil e R$ 25,1 mil. A carga horária das vagas varia entre 10h e 40h por semana.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). O valor da taxa de inscrição é de R$ 110, para cargos públicos de nível escolar médio; e R$ 150,00 para cargos públicos de nível escolar superior. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de outubro.

