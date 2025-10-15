Acesse sua conta
Veja quais são as vagas de concurso de prefeitura com salários de até R$ 25 mil

Candidaturas podem ser realizada até a próxima quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 01:00

São Miguel do Oeste
São Miguel do Oeste Crédito: Reprodução/Prefeitura de São Miguel do Oeste

Se encerram na próxima quarta-feira (22) as inscrições para o concurso público da prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. São vagas para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2 mil e R$ 25,1 mil. A carga horária das vagas varia entre 10h e 40h por semana. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). O valor da taxa de inscrição é de R$ 110, para cargos públicos de nível escolar médio; e R$ 150,00 para cargos públicos de nível escolar superior. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de outubro. 

Veja vagas do concurso de São Miguel do Oeste

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
1 de 5
Veja vagas por Reprodução

A prova prática será realizada no dia 8 de novembro, para cargos que a requerem. As avaliações objetivas estão previstas para o dia 9 de novembro. A publicação da classificação final e homologação do concurso será realizada no dia 28 de novembro. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação.

Veja o edital completo.

