Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580: veja concurso de prefeitura com mais de 60 vagas

Candidaturas poderão ser realizadas até o próximo domingo (19)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06:00

Prova concurso público
Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

Se encerram no próximo domingo (19) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para diferentes cargos. São 63 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,8 mil e R$ 6,3 mil. Todos os cargos fazem jus a cartão alimentação no valor mensal de R$ 580,00. A carga horária das vagas varia entre 75h e 200h por mês.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Consesp. Os valores da taxa de inscrição são: Ensino Fundamental Incompleto R$50; Ensino Fundamental Completo R$50; Ensino Técnico R$60; Ensino Superior R$80. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a segunda-feira (20).

Veja as vagas do concurso da prefeitura de Presidente Epitácio

Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução
1 de 5
Veja as vagas e salários disponíveis por Reprodução

As provas objetivas (escritas) estão previstas para o dia 09 de novembro, nos horários informados no Edital, os locais de aplicação do certame serão informados em breve, por meio das publicações oficiais. A publicação da classificação está previsto para o dia 30 de dezembro.

Veja o edital completo.

Mais recentes

Imagem - Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas

Governo anuncia concurso público para professores com mais de 10 mil vagas
Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 12 mil para cargos a partir do nível médio

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 12 mil para cargos a partir do nível médio
Imagem - Emprego: Salvador tem 347 vagas com salários de até R$ 2,4 mil nesta quarta (15)

Emprego: Salvador tem 347 vagas com salários de até R$ 2,4 mil nesta quarta (15)

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa