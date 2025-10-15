ÚLTIMOS DIAS

Salários de até R$ 6 mil e VA de R$ 580: veja concurso de prefeitura com mais de 60 vagas

Candidaturas poderão ser realizadas até o próximo domingo (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06:00

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

Se encerram no próximo domingo (19) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para diferentes cargos. São 63 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,8 mil e R$ 6,3 mil. Todos os cargos fazem jus a cartão alimentação no valor mensal de R$ 580,00. A carga horária das vagas varia entre 75h e 200h por mês.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Consesp. Os valores da taxa de inscrição são: Ensino Fundamental Incompleto R$50; Ensino Fundamental Completo R$50; Ensino Técnico R$60; Ensino Superior R$80. O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a segunda-feira (20).

Veja as vagas do concurso da prefeitura de Presidente Epitácio 1 de 5