Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 5,2 mil; veja cargos

Inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 01:00

Santa Terezinha do Progresso
Santa Terezinha do Progresso Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso

Se encerram na próxima semana as inscrições para o concurso público da prefeitura de Santa Terezinha do Progresso, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. As vagas são para o nível superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 5,2 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 22 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Dom. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

O prazo para envio dos documentos da avaliação de títulos será entre 24 de setembro até 22 outubro. A prova objetiva será realizada no dia 8 de novembro. A publicação da classificação final e homologação do concurso será realizada no dia 28 de novembro. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação.

Veja o edital completo.

