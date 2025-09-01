EMPREGO

Assembleia Legislativa anuncia concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 14 mil

Vagas contemplam níveis médio e superior

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 11:44

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) anunciou um concurso público com mais de 100 vagas e salários que variam entre R$ 7 mil e R$ 14 mil. O presidente da Alego, Bruno Peixoto (União Brasil), comunicou que a banca vencedora do Concurso Público da Alego 2025 é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O próximo passo é a assinatura do contrato e o edital será divulgado em breve.



Depois da assinatura do contrato, a banca terá 10 dias para a reunião inicial com a comissão do concurso e mais 15 dias para a publicação do edital. O concurso foi anunciado em janeiro deste ano.

Embora não tenha edital, Alego anunciou informações sobre os cargos. O certame vai contemplar candidatos de nível médio e superior. Esse é o primeiro concurso público para o quadro de pessoal efetivo da Casa desde 2018.