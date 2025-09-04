Acesse sua conta
Assembleia Legislativa abre concurso com mais de 300 vagas e salários de até R$ 30 mil

Oportunidades contemplam cargos nos níveis médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:00

Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam)
Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Estado de Amazonas (Alem) anunciou um concurso público para preenchimento de 100 vagas imediatas e 263 destinadas à formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 3,3 mil a R$ 30 mil, além do vale-alimentação de R$ 1,5 mil.

Vagas do concurso da Aleam

As oportunidades do concurso contemplam cargos nos níveis médio e superior. Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 10 de setembro a 13 de outubro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas foram definidas segundo o cargo pretendido, sendo:

Médio: R$ 82,00

Superior: R$ 110,00

Assessor Jurídico: R$ 180,00

Analista de Controle: R$ 230,00

Procurador: R$ 285,00

