EMPREGO

Assembleia Legislativa abre concurso com mais de 300 vagas e salários de até R$ 30 mil

Oportunidades contemplam cargos nos níveis médio e superior

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 13:00

Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Estado de Amazonas (Alem) anunciou um concurso público para preenchimento de 100 vagas imediatas e 263 destinadas à formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 3,3 mil a R$ 30 mil, além do vale-alimentação de R$ 1,5 mil.



Vagas do concurso da Aleam 1 de 18

As oportunidades do concurso contemplam cargos nos níveis médio e superior. Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 10 de setembro a 13 de outubro, no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas foram definidas segundo o cargo pretendido, sendo:

Médio: R$ 82,00

Superior: R$ 110,00

Assessor Jurídico: R$ 180,00

Analista de Controle: R$ 230,00