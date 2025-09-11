Rede de farmácia abre 400 vagas para profissionais com mais de 50 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:25
A Drogaria São Paulo abriu 400 vagas de emprego por meio do programa Geração Sênior nos estados da Bahia, Pernambuco e Mato Grosso. As oportunidades são destinadas para profissionais com mais de 50 anos.
Em Salvador, são 15 vagas para balconistas de loja e cinco para auxiliares de operação, além de banco de currículos. Os interessados nas vagas devem se inscrever por meio do site da empresa.
Os candidatos que forem contratados terão direito a vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, Wellhub (plataforma de academias); convênio-farmácia; programa de saúde; programa para gestantes; programa de participação nos resultados; clube de descontos; e possibilidades de desenvolvimento e crescimento profissional com a Universidade Corporativ.