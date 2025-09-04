EMPREGO

Hospital Ortopédico da Bahia abre processo seletivo para pessoas com deficiência; saiba como se candidatar

Oportunidades são destinadas a profissionais das áreas administrativa e financeira

4 de setembro de 2025

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) abriu um processo seletivo para contratar pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para posições de apoio administrativo e financeiro, com cargas horário de 180 e 220 horas mensais.

Além de remuneração compatível com a função e um plano de carreira estruturado, o hospital oferece benefícios que incluem assistência à saúde, alimentação, mobilidade, auxílio-creche, entre outros. Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de setembro, exclusivamente pelo site, na aba “carreiras”. Para participar, é necessário apresentar laudo médico.

“Buscamos profissionais comprometidos, que tenham interesse em crescer junto com o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia. Nosso objetivo é oferecer um ambiente inclusivo, de aprendizado contínuo e com possibilidades de desenvolvimento. A diversidade fortalece a instituição e amplia a qualidade do serviço prestado à população,” declara Leonel de Ramos, gerente de Recursos Humanos do HOEB.

O Hospital Ortopédico da Bahia é uma unidade do Governo do Estado 100% SUS, administrado pelo Einstein Hospital Israelita. A unidade atende exclusivamente via central de regulação estadual e é a primeira administrada pelo Einstein na região Nordeste. Atualmente, conta com 1600 colaboradores diretos. Desde sua inauguração, em março de 2024, o hospital já realizou mais de 13 mil cirurgias e 175 mil atendimentos.

Inaugurado em 4 de março de 2024, o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, unidade do Governo do Estado da Bahia gerida pelo Einstein, tem estrutura montada para ser o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil. Localizado no bairro do Cabula, em Salvador, oferece serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados, referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência, e pelo Sistema de Regulação Ambulatorial em casos eletivos.

A unidade conta com 212 leitos e está equipada com a mais moderna tecnologia para diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Além de 13 salas cirúrgicas, o hospital possui ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x e uma piscina aquecida para fisioterapia aquática.