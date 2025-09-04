Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital Ortopédico da Bahia abre processo seletivo para pessoas com deficiência; saiba como se candidatar

Oportunidades são destinadas a profissionais das áreas administrativa e financeira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:13

Oportunidades são destinadas a profissionais das áreas administrativa e financeira
Oportunidades são destinadas a profissionais das áreas administrativa e financeira Crédito: Freepik

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) abriu um processo seletivo para contratar pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para posições de apoio administrativo e financeiro, com cargas horário de 180 e 220 horas mensais.

Além de remuneração compatível com a função e um plano de carreira estruturado, o hospital oferece benefícios que incluem assistência à saúde, alimentação, mobilidade, auxílio-creche, entre outros. Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de setembro, exclusivamente pelo site, na aba “carreiras”. Para participar, é necessário apresentar laudo médico.

“Buscamos profissionais comprometidos, que tenham interesse em crescer junto com o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia. Nosso objetivo é oferecer um ambiente inclusivo, de aprendizado contínuo e com possibilidades de desenvolvimento. A diversidade fortalece a instituição e amplia a qualidade do serviço prestado à população,” declara Leonel de Ramos, gerente de Recursos Humanos do HOEB.

O Hospital Ortopédico da Bahia é uma unidade do Governo do Estado 100% SUS, administrado pelo Einstein Hospital Israelita. A unidade atende exclusivamente via central de regulação estadual e é a primeira administrada pelo Einstein na região Nordeste. Atualmente, conta com 1600 colaboradores diretos. Desde sua inauguração, em março de 2024, o hospital já realizou mais de 13 mil cirurgias e 175 mil atendimentos.

Leia mais

Imagem - Controladoria-Geral abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de R$ 17 mil

Controladoria-Geral abre concurso público com 200 vagas e salários iniciais de R$ 17 mil

Imagem - Prefeitura abre concursos públicos com salários de até R$ 10 mil

Prefeitura abre concursos públicos com salários de até R$ 10 mil

Imagem - Braskem abre inscrições para programa de estágio com vagas para universitários e técnicos

Braskem abre inscrições para programa de estágio com vagas para universitários e técnicos

Sobre o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia

Inaugurado em 4 de março de 2024, o Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, unidade do Governo do Estado da Bahia gerida pelo Einstein, tem estrutura montada para ser o maior hospital estadual especializado em Ortopedia e Traumatologia do Brasil. Localizado no bairro do Cabula, em Salvador, oferece serviços ambulatoriais e hospitalares 100% regulados, referenciados pela Central Estadual de Regulação nas situações de Urgência e Emergência, e pelo Sistema de Regulação Ambulatorial em casos eletivos.

A unidade conta com 212 leitos e está equipada com a mais moderna tecnologia para diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes nas áreas de traumatologia, ortopedia e medicina esportiva. Além de 13 salas cirúrgicas, o hospital possui ressonância magnética, tomografia, ultrassom, raio-x e uma piscina aquecida para fisioterapia aquática.

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia é a primeira unidade hospitalar administrada pelo Einstein na região Nordeste. Fundado em 1955, o Einstein é uma sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à assistência à saúde, ensino, pesquisa e inovação e responsabilidade social, e trabalha para melhorar a equidade da saúde no país.

Mais recentes

Imagem - Concursos na Bahia oferecem 637 vagas e salários de até R$ 31 mil; veja editais

Concursos na Bahia oferecem 637 vagas e salários de até R$ 31 mil; veja editais
Imagem - Salvador tem vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 5 mil

Salvador tem vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 5 mil
Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 4 mil para nível fundamental

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua