OPORTUNIDADE

Braskem abre inscrições para programa de estágio com vagas para universitários e técnicos

Projeto é voltado para estudantes a partir de 18 anos

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:16

Planta industrial da Braskem Crédito: Divulgação/Braskem

A Braskem lançou o Programa de Estágio 2026 para estudantes universitários e do ensino técnico, com vagas na Bahia e em diferentes estados do país. As inscrições estão abertas até o dia 3 de outubro e podem ser realizadas no site. O estágio é voltado para estudantes a partir de 18 anos com matrículas em diversos cursos.

Para participar, os universitários devem ter previsão de formatura entre 2027 e 2028. já para o estágio técnico, é fundamental haver ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino.

Reconhecido como um dos melhores do Brasil pelo prêmio CIEE 2024, o Programa de Estágio da Braskem oferece projetos desafiadores e acompanhamento próximo de profissionais experientes. “Temos paixão por transformar e foco em desenvolver o potencial das pessoas. Esse reconhecimento reforça nossa estratégia de atrair e formar talentos que compartilham dos nossos valores e propósito”, afirma Ana Luiza Salustino, gerente de Pessoas e Organização da Braskem no Nordeste.

Igor Gomes, 25 anos, foi um dos selecionados pela edição 2025 do Programa de Estágio da companhia. O estudante do 9º semestre de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Bahia (UFBA), há cerca de oito meses faz parte da área de Engenharia de Produção Elétrica e Termoelétrica, na Unidade Q1 da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari.