Braskem abre inscrições para programa de estágio com vagas para universitários e técnicos

Millena Marques
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:16
A Braskem lançou o Programa de Estágio 2026 para estudantes universitários e do ensino técnico, com vagas na Bahia e em diferentes estados do país. As inscrições estão abertas até o dia 3 de outubro e podem ser realizadas no site. O estágio é voltado para estudantes a partir de 18 anos com matrículas em diversos cursos.
Para participar, os universitários devem ter previsão de formatura entre 2027 e 2028. já para o estágio técnico, é fundamental haver ao menos um ano de vínculo com a instituição de ensino.
Reconhecido como um dos melhores do Brasil pelo prêmio CIEE 2024, o Programa de Estágio da Braskem oferece projetos desafiadores e acompanhamento próximo de profissionais experientes. “Temos paixão por transformar e foco em desenvolver o potencial das pessoas. Esse reconhecimento reforça nossa estratégia de atrair e formar talentos que compartilham dos nossos valores e propósito”, afirma Ana Luiza Salustino, gerente de Pessoas e Organização da Braskem no Nordeste.
Igor Gomes, 25 anos, foi um dos selecionados pela edição 2025 do Programa de Estágio da companhia. O estudante do 9º semestre de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Bahia (UFBA), há cerca de oito meses faz parte da área de Engenharia de Produção Elétrica e Termoelétrica, na Unidade Q1 da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari.
“Essa experiência prática tem contribuído bastante para minha formação. O que mais me encanta é ver como a teoria da faculdade ganha vida dentro da indústria. Projetos, análises, automação e manutenção deixam de ser apenas conceitos e passam a ser parte da rotina. Isso amplia minha visão como futuro engenheiro e me mostra, na prática, o impacto que o nosso trabalho pode ter na indústria”, ressalta Igor.