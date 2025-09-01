OPORTUNIDADE

Partiu Estágio convoca mais de 300 universitários para atuar em órgãos estaduais

Desde o primeiro semestre, 6.117 pessoas foram convocadas, entre inscritos e candidatos do cadastro de reserva

Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:20

Estágiaria do Partiu Estágio Crédito: Divulgação

A Secretaria da Administração do Estado (Seab) anunciou a quarta convocação para o edital 001/2025 do programa Partiu Estágio. A chamada é para mais 393 universitários, que irão atuar em órgãos públicos do Governo do Estado. Publicado em abril, ao todo, o edital ofertou 5.504 vagas para 237 municípios. Desde o primeiro semestre, 6.117 pessoas foram convocadas, entre inscritos e candidatos do cadastro de reserva.

Para além do aprendizado, o programa possibilita que estudantes universitários adquiram experiência profissional nas suas áreas de formação. Para a funcionária da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), Julia Rodrigues, o Partiu Estágio foi a porta de entrada para o mercado de trabalho.

A última chama ocorreu no final de julho, quando mais de 800 estudantes foram convocados. A 3ª convocação do Edital no 001/2025 do Programa Partiu Estágio beneficiou 538 universitários residentes em Salvador e 333 de outras 52 cidades do interior do Estado. Além da capital baiana, os municípios com maior número de beneficiados são Feira de Santana (57 estudantes) e Vitória da Conquista (37).

Sobre o programa