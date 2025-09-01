Partiu Estágio convoca mais de 300 universitários para atuar em órgãos estaduais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:20
A Secretaria da Administração do Estado (Seab) anunciou a quarta convocação para o edital 001/2025 do programa Partiu Estágio. A chamada é para mais 393 universitários, que irão atuar em órgãos públicos do Governo do Estado. Publicado em abril, ao todo, o edital ofertou 5.504 vagas para 237 municípios. Desde o primeiro semestre, 6.117 pessoas foram convocadas, entre inscritos e candidatos do cadastro de reserva.
Para além do aprendizado, o programa possibilita que estudantes universitários adquiram experiência profissional nas suas áreas de formação. Para a funcionária da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), Julia Rodrigues, o Partiu Estágio foi a porta de entrada para o mercado de trabalho.
A última chama ocorreu no final de julho, quando mais de 800 estudantes foram convocados. A 3ª convocação do Edital no 001/2025 do Programa Partiu Estágio beneficiou 538 universitários residentes em Salvador e 333 de outras 52 cidades do interior do Estado. Além da capital baiana, os municípios com maior número de beneficiados são Feira de Santana (57 estudantes) e Vitória da Conquista (37).
Sobre o programa
Com carga horária de 4 horas diárias e 20 semanais, o estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto no caso de pessoa com deficiência. Na seleção, o programa concede prioridade aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Também são prioritários estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada. Além disso, 10% das vagas são reservadas para estudantes com deficiência, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.