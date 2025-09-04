EMPREGO

Sephora lança programa para contratar pessoas com deficiência

Processo seletivo contará com análise de perfil, entrevistas inclusivas, treinamentos certificados e experiência imersiva nas lojas

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:06

A Sephora Brasil anunciou o Beleza Sem Barreiras, um programa inédito no varejo de beleza de luxo, que tem o objetivo de contratar pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, serão 35 vagas, em 28 cidades, em um processo com quatro etapas que inclui análise de perfil, entrevistas inclusivas, treinamentos certificados e experiência imersiva nas lojas.

O programa é conduzido por um time diverso e especializado - com recrutadoras, curadoras e professoras com deficiência. Além da contratação, o programa oferece mentoria com lideranças da Sephora, palestras com executivos e especialistas do mercado, além de conteúdos práticos para fortalecer currículos e conexões profissionais. Mesmo quem não for selecionado para as vagas será indicado como talento acelerado pela Sephora para empresas do Grupo LVMH e parceiros comerciais.

“A maior parte das vagas é de Atendente de Loja, e uma parcela menor de Caixa. Incluir apenas no backstage é esperado, é a prática mais comum do mercado. Incluir, também, no protagonismo da loja, no mercado da beleza, é, infelizmente, pioneiro. Rompe com a lógica capacitista e essa é a responsabilidade que assumimos. A complexidade, aquilo que é desafiador, não deve ser um fator de paralisação, mas sim de inovação cuidadosa e responsável.” afirma Marcele Gianmarino, Gerente de Diversidade.