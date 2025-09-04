Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sephora lança programa para contratar pessoas com deficiência

Processo seletivo contará com análise de perfil, entrevistas inclusivas, treinamentos certificados e experiência imersiva nas lojas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:06

Evento de maquiagem para pele negra é aberto ao público na Sephora Salvador
Evento de maquiagem para pele negra é aberto ao público na Sephora Salvador Crédito: Divulgação

A Sephora Brasil anunciou o Beleza Sem Barreiras, um programa inédito no varejo de beleza de luxo, que tem o objetivo de contratar pessoas com deficiência (PCDs). Ao todo, serão 35 vagas, em 28 cidades, em um processo com quatro etapas que inclui análise de perfil, entrevistas inclusivas, treinamentos certificados e experiência imersiva nas lojas.

O programa é conduzido por um time diverso e especializado - com recrutadoras, curadoras e professoras com deficiência. Além da contratação, o programa oferece mentoria com lideranças da Sephora, palestras com executivos e especialistas do mercado, além de conteúdos práticos para fortalecer currículos e conexões profissionais. Mesmo quem não for selecionado para as vagas será indicado como talento acelerado pela Sephora para empresas do Grupo LVMH e parceiros comerciais.

“A maior parte das vagas é de Atendente de Loja, e uma parcela menor de Caixa. Incluir apenas no backstage é esperado, é a prática mais comum do mercado. Incluir, também, no protagonismo da loja, no mercado da beleza, é, infelizmente, pioneiro. Rompe com a lógica capacitista e essa é a responsabilidade que assumimos. A complexidade, aquilo que é desafiador, não deve ser um fator de paralisação, mas sim de inovação cuidadosa e responsável.” afirma Marcele Gianmarino, Gerente de Diversidade.

Internamente, a marca está preparando e treinando lideranças e times de loja para o maior entendimento e abordagens anticapacitistas, com uma visão estratégica e consciente das limitações, desafios que fazem parte da realidade atual.

Leia mais

Imagem - Hospital Ortopédico da Bahia abre processo seletivo para pessoas com deficiência; saiba como se candidatar

Hospital Ortopédico da Bahia abre processo seletivo para pessoas com deficiência; saiba como se candidatar

Imagem - Braskem abre inscrições para programa de estágio com vagas para universitários e técnicos

Braskem abre inscrições para programa de estágio com vagas para universitários e técnicos

Imagem - Magazine Luiza abre processo seletivo para programa de trainee com salários de R$ 9,6 mil

Magazine Luiza abre processo seletivo para programa de trainee com salários de R$ 9,6 mil

Mais recentes

Imagem - Assembleia Legislativa abre concurso com mais de 300 vagas e salários de até R$ 30 mil

Assembleia Legislativa abre concurso com mais de 300 vagas e salários de até R$ 30 mil
Imagem - Hospital Ortopédico da Bahia abre processo seletivo para pessoas com deficiência; saiba como se candidatar

Hospital Ortopédico da Bahia abre processo seletivo para pessoas com deficiência; saiba como se candidatar
Imagem - Concursos na Bahia oferecem 637 vagas e salários de até R$ 31 mil; veja editais

Concursos na Bahia oferecem 637 vagas e salários de até R$ 31 mil; veja editais

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua