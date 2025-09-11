Acesse sua conta
Banco encerra inscrições para concurso com salários de até R$ 10 mil nesta quinta (11)

Vagas são para três cidades

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:53

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) Crédito: Reprodução/ BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) encerra nesta quinta-feira (11) as inscrições para o concurso público com cargos de nível superior completo e de ensino médio.

Ao todo, são sete vagas para contratação imediata mais outras oportunidades para formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 10,1 mil.

As vagas serão preenchidas nas agências de Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Elas são para chamada imediata e formação de cadastro reserva, com carga semanal de 30 horas.

Veja vagas e salários disponíveis

Vagas de nível médio por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
1 de 4
Vagas de nível médio por Reprodução

As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário eletrônico. 

A taxa de inscrição para os cargos que requererem formação superior completo é de R$ 270,85. Já para as vagas que demandam formação de nível médio completo, o valor é de R$ 118,79.

Estão aptos para a solicitação da isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional e doares de medula óssea com registro Redome ou declaração confirmando seu cadastro no banco de dados como possível doador de medula óssea, emitida por entidade coletora até a data de publicação do Edital. A isenção do pagamento pode ser solicitada até o dia 19 de agosto.

A realização das provas está prevista para o dia 26 de outubro. Além da Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos, para os cargos de Analistas de Projetos e Analistas de Sistemas os candidatos passarão por Prova Discursiva e Prova de Títulos e de Experiência Profissional.

Veja o edital completo.

