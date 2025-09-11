OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 159 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta quinta (11)

Há vagas para nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:28

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 159 vagas de emprego e estágio em Salvador com salários de até R$ 3,5 mil para esta quinta-feira (11).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Auxiliar de faturamento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

2 vagas

Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.651,33 + benefícios

3 vagas

Soldador (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

3 vagas

Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

3 vagas

Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.933,20 + benefícios

5 vagas

Motorista de ambulância

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, curso de condutor de transporte de emergência e condutor de direção defensiva.

Salário: R$1.749,87 + benefícios

1 vaga

Conferente de logística

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência nas áreas industrial ou hospitalar e curso técnico ou profissionalizante em logística.

Salário: R$1.613,08 + benefícios

1 vaga

Soldador MIG/MAD/Eletrodo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.655,00 + benefícios

1 vaga

Pedagogo (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior em Pedagogia (cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Auxiliar de almoxarifado em farmácia de manipulação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência em farmácia de manipulação.

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga

Encarregado de haras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência em gestão administrativa, conhecimento em pacote Office e disponibilidade para residir no local.

Salário: R$3.500,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de manutenção de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Zona: bairro do Uruguai e região

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Zona: Simões Filho, Suburbana, Águas Claras, Cajazeiras, Paripe, Coutos, Liberdade, Pero Vaz, Caixa D’Água, IAPI, Pau Miúdo, Lapinha, Ribeira, Uruguai, Massaranduba, Cidade Baixa e adjacências

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.656,84 + benefícios

3 vagas

Instalador fotovoltaico (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso NR-10 e NR-35.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Caixa de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso e de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Lavador de roupa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Auxiliar de lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em confeitaria ou como auxiliar de cozinha desde que tenha curso de confeitaria no Senac.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Adesivador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Contínuo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Zona: Suburbana e região

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais.

Salário: R$1.670,00 + benefícios

15 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento intermediário em informática.

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas. Faixa etária de 18 a 21 anos conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.655,50 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público.

Salário: R$1.570,00 + benefícios