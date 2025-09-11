Emprego: Salvador tem 159 vagas com salários de até R$ 3,5 mil nesta quinta (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06:28
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 159 vagas de emprego e estágio em Salvador com salários de até R$ 3,5 mil para esta quinta-feira (11).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Auxiliar de faturamento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
2 vagas
Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.651,33 + benefícios
3 vagas
Soldador (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
3 vagas
Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
3 vagas
Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.933,20 + benefícios
5 vagas
Motorista de ambulância
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, curso de condutor de transporte de emergência e condutor de direção defensiva.
Salário: R$1.749,87 + benefícios
1 vaga
Conferente de logística
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência nas áreas industrial ou hospitalar e curso técnico ou profissionalizante em logística.
Salário: R$1.613,08 + benefícios
1 vaga
Soldador MIG/MAD/Eletrodo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.655,00 + benefícios
1 vaga
Pedagogo (vaga de estágio do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior em Pedagogia (cursando a partir do 5º semestre à noite), sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Auxiliar de almoxarifado em farmácia de manipulação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência em farmácia de manipulação.
Salário: R$1.900,00 + benefícios
1 vaga
Encarregado de haras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência em gestão administrativa, conhecimento em pacote Office e disponibilidade para residir no local.
Salário: R$3.500,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de manutenção de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Zona: bairro do Uruguai e região
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Zona: Simões Filho, Suburbana, Águas Claras, Cajazeiras, Paripe, Coutos, Liberdade, Pero Vaz, Caixa D’Água, IAPI, Pau Miúdo, Lapinha, Ribeira, Uruguai, Massaranduba, Cidade Baixa e adjacências
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.656,84 + benefícios
3 vagas
Instalador fotovoltaico (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso NR-10 e NR-35.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Caixa de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso e de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Lavador de roupa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Auxiliar de lavanderia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em confeitaria ou como auxiliar de cozinha desde que tenha curso de confeitaria no Senac.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Adesivador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Contínuo
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Zona: Suburbana e região
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina de lavar industrial (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais.
Salário: R$1.670,00 + benefícios
15 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento intermediário em informática.
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas. Faixa etária de 18 a 21 anos conforme a Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.655,50 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público.
Salário: R$1.570,00 + benefícios
5 vagas