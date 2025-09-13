EU TU, IA

Confira uma curadoria afiada para momentos extraordinários

Do universo das “canções para corações partidos” à sofisticação da gastronomia mais simples, da série que mexe com a cabeça até um espetáculo que mistura cordel e drag queens, a coluna “Eu tu, ia” estreia com dicas, homenagens e lembretes para quem faz questão de saborear a vida.

Flavia Azevedo

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 06:00

Primeiro álbum de Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

Para beber e ouvir Ro Ro

Houve um tempo em que, quando as pessoas tinham desilusões amorosas, apenas bebiam, escutavam músicas tristíssimas, choravam e depois iam procurar um outro alguém. Pois, em 1979, Angela Ro Ro chegou para enriquecer as indispensáveis set lists dos corações partidos e, de lá, nunca mais saiu. Em homenagem, conheça ou revisite o inspirador álbum de estreia da cantora que se despediu da gente no último dia 8. Aproveite e faça um brinde. O nome do disco é Angela Ro Ro mesmo e está disponível no Spotify.

Pitu de Raimunda Crédito: Flavia Azevedo

Finalmente, achei o pitu que eu tanto queria

Entre o camarão e a lagosta, está o pitu, crustáceo comum no Nordeste e iguaria das minhas preferidas. Porém, em Salvador, eu não encontrei, por mais que procurasse, durante um ano e meio. Até que, muito por acaso, fui parar no Restaurante Beira Rio, e não sei nem lhe dizer a alegria de encontrar o bichinho cozido no leite de coco, acompanhado por um pirão divino, feito por Raimunda. O restaurante fica na Rua do Castelo Garcia D’Ávila, Praia do Forte. Qualquer coisa ligue no 71 9 9624 3373.

Odiado na nação Crédito: Reprodução

Pausa pra pensar em problema

Sim, eu chego muito atrasada nas séries e você pode rir de mim que comecei a assistir Black Mirror há poucos meses e não tenho nem com quem conversar sobre os episódios porque todo mundo já cansou do assunto. Mas, agora serei exaltada ao indicar o episódio 6 da temporada 3. Em meio às ondas de “hates” e ataques coordenados que ficaram tão comuns nas redes sociais, Hated in the Nation (Odiado na Nação) passa de “interessante” para “indispensável” e “atualiíssimo”. Reúna a família e assista - ou reveja - depois faça sua reflexão. Tem na Netflix.

Segunda-feira tem sim!

“Segunda não tem nada pra fazer em Salvador”, dizem as más línguas cometendo calúnia e difamação contra a nossa cidade querida. Mas nós sabemos a verdade: dá pra esticar o fim de semana bastando, para isso, querer. Por exemplo, tem samba - e é de graça - ali no Rio Vermelho, no Só Shape, que, segundo eles mesmos, é um “pico underground com música, sinuca e breja gelada”. No @soshape_ você vai ver que pega fogo, conforme pode atestar o ator Antônio Pitanga, que já foi fotografado por lá. O endereço é Rua João Gomes, 25, e só pode ir quem já é maior de idade. Eles marcam pra 21h, mas fica bom a partir das 22h.

Cindragrela Crédito: Divulgação

Cinderela nordestina e drag queen

O clássico conto de Cinderela ganha versão nordestina e drag em O Cordel de Maria CinDRAGrela, em cartaz de 13 a 28 deste mês no Teatro Molière. Escrito por Lando Augusto e encenado por Marconi Arap, o espetáculo mistura cordel, humor e crítica social, com Daniel Marques no papel título e participações das drag queens Rainha Loulou, Aleera Cox e Janu Sebás. As sessões acontecem aos sábados, às 16h, e domingos, às 11h, e os ingressos custam R$ 50,00 e R$ 24,00, disponíveis no Sympla em https://beacons.ai/ocordeldemariacindragela.

Carmen Ortiz lança livro Crédito: Divulgação

Dois segundos que mudam tudo

Se você já se perguntou como é flutuar por dois segundos caso o chão desapareça, Carmen Ortiz dá a resposta em seu livro de estreia, Explosões Microscópicas e Steve McQueen, que será lançado no Point Campo Grande, que fica na Avenida Sete de Setembro, 1474, Campo Grande, em frente ao Hotel Whish (antigo Hotel da Bahia), em Salvador, neste sábado (13). A história acompanha Verônica em uma espiral de incertezas, com referências a cinema cult, música pop e até o espírito do ator Steve McQueen. Antes da sessão de autógrafos, que começa às 15h30, a autora conversa com o escritor Wladimir Cazé.

Tem Lazzo Matubi no domingo Crédito: Ana Albuquerque

Lazzo Matumbi é sempre imperdível

Lembrete maraviLazzo: no domingo (14), a partir das 17h, no Trapiche Barnabé, tem Lazzo Matumbi com Céu. Antes dele, sobem ao palco Nara Couto (com Patche Di Rima), Sonora Amaralina e Maglore. Os ingressos custam R$ 60 e R$ 30 (meia), à venda em linktr.ee/zonamundifestival. Eu tu, ia!