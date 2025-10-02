GASTRONOMIA

Restaurante em Salvador mistura sabores da Espanha e Portugal em menu com preço especial

Santiago Culinária Ibérica integra a 26ª edição do Salvador Restaurante Week

Monique Lobo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:55

Pratos do restaurante Santiago Culinária Ibérica Crédito: Caio Diniz/Divulgação

O restaurante Santiago Culinária Ibérica, na capital baiana, levou a sério o tema da 26ª edição do Salvador Restaurante Week e preparou "uma volta pela Itália" através da gastronomia espanhola e portuguesa.

Desta quinta (2) até o dia 2 de novembro, o cardápio especial conta com entrada e prato principal, incluindo opções vegetarianas, servido de segunda a sexta no almoço, por R$ 74,90 e de segunda a domingo no jantar, por R$ 89,90, nas unidades do Shopping Barra, na Avenida Centenário, e do Clube Espanhol, em Ondina.

É possível também escolher o Week Plus, quando é incluído o valor de R$ 2 que será destinado ao Hospital Matagão Gesteira.

Almoço

O cardápio traz três sugestões de entradas: a Salada Caesar na versão vegetariana, com mix de folhas, croutons e alface romana, e a tradicional com cubinhos de frangos; o Bolinho de Bacalhau, uma releitura da receita portuguesa; e a Croqueta de Jamón, com jamón picado combinando com bechamel.

Como prato principal, é possível escolher entre a Paella Vegetariana, que combina especiais mediterrâneas com mix de vegetais; a Tortilha Tradicional, prato vegetariano com batatas, ovos e cebolas douradas; o Bacalhau Gomes de Sá, um prato que equilibra a textura do bacalhau desfiado, com batatas em rodelas, cebolas e ovos cozidos; Salmón Internacional, filé de salmão grelhado, coberto por molho de shimeji, shitake e jabuticaba, acompanhado de legumes salteados e arroz de brócolis; e o clássico Parmegiana do Santiago, com filé mignon empanado, molho de tomate, purê de batatas e arroz de brócolis.

Tem ainda a sobremesa, que pode ficar entre o pudim vegetariano Flan de La Abuela; o Travesseiro de Sintra, receita da pastelaria portuguesa com massa folheada e amêndoas; e o Pastel de Belém, também uma iguaria portuguesa que combina a massa folhada fina e recheio de gemas, açúcar e baunilha.

Jantar

Para o jantar, o restaurante oferece as entradas selecionadas para o cardápio Week Plus, são elas: a vegetariana Salada Caesar; a Croqueta de Pulpo, feita com polvo com recheio cremoso; e a Coxinha de Rabo de Toro, que tem uma massa leve e dourada, recheada com suculento rabo bovino desfiado.

O menu de pratos principais inclui dois pratos vegetarianos sugeridos no almoço: Paella Vegetariana e a Tortilha Tradicional. Além da Paella Marinera, feita com arroz e frutos do mar, um dos pratos mais pedidos do restaurante; Solomillo Santiago, que combina medalhão de filé mignon suculento, coberto com molho poivre e risoto de champignons; e Pulpo al Limón, um prato que combina o polvo grelhado, macio por dentro e levemente tostado por fora, servido sobre risoto cremoso de limão siciliano.