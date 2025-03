RETADAS

Da sala de aula à gastronomia: a história da chef que transformou amor pela cozinha em carreira de sucesso

Waleska Marinho relembra como sua paixão por cozinhar começou com a avó e a levou até um dos buffets de maiores sucessos da Bahia

Carol Neves

Publicado em 28 de março de 2025 às 09:02

Waleska Marinho Crédito: Divulgação

A trajetória de Waleska Marinho é uma história de perseverança, amor à gastronomia e reviravoltas. Com 12 anos de experiência e dona de um dos buffets mais renomados da Bahia, ela hoje também é especialista em ensinar chefs e donos de buffets a criar pratos sofisticados. Mas sua paixão pela cozinha não começou em escolas de gastronomia, e sim nas férias de infância, quando ela se dedicava a aprender receitas com sua avó, que ela considera sua maior mentora, em Salvador.>

Recontando sua história, a chef relembra os primeiros momentos que marcaram seu caminho. "Eu morava ainda em São Paulo e devia ter uns 12 anos, vamos começar dessa época, que é a que eu mais me lembro", conta Waleska. "Minha avó morava em Salvador, e todos os anos eu e minhas irmãs íamos passar as férias com ela. Como eu era a neta mais velha, eu ficava sempre na cozinha com ela." Esse período na cozinha ao lado da avó foi fundamental para despertar o amor de Waleska pela culinária. "Foi com ela que eu aprendi esse gosto e esse amor pela cozinha.">

Embora a paixão pela gastronomia tenha nascido na infância, Waleska seguiu um caminho diferente. "Sempre pensei em ser professora", revela, e foi nessa área que ela se formou e atuou por 18 anos. Porém, mesmo como pedagoga, a cozinha nunca saiu de sua vida. "Quando não estava trabalhando, estava na casa dela [da avó], cozinhando. Minha avó sempre me incentivava, e eu estava sempre do lado dela, ajudando e cozinhando.">

Apesar de sua dedicação à gastronomia em casa, Waleska nunca imaginou que pudesse fazer da cozinha sua profissão. Foi somente quando sua vida deu uma guinada que a culinária ganhou um novo rumo. "Meu marido foi transferido pelo trabalho para Porto Alegre, e tudo mudou. Fiquei sem fazer nada, e foi aí que o estalo veio: 'Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida'.">

Ela decidiu, então, se matricular em cursos de gastronomia, o que se provou uma decisão transformadora. "Comecei a estudar e aperfeiçoar o que já sabia, e foi quando fiz um curso no Le Cordon Bleu, em Lima", conta Waleska. >

Sua trajetória ganhou novos contornos quando ela se mudou para o Rio de Janeiro. Ao ver uma placa de um curso de gastronomia do Senac, ela se matriculou. "Eu já estava com meus 40 anos e pensei: será que uma mulher de 40 anos vai conseguir voltar ao mercado de trabalho em uma área totalmente diferente?", relembra. "Mas eu disse: 'Vou sim'.">

Foi a partir do Senac que ela teve uma oportunidade que iria acelerar seu desenvolvimento na profissão. "Minha professora me convidou para um concurso de talentos do Senac, e eu disse que não tinha experiência. Mas meu filho me inscreveu e eu ganhei", comemora, reconhecendo que esse foi um marco em sua trajetória.>

Investindo no buffet>

Após sua volta a Salvador, Waleska decidiu abrir seu próprio buffet, mas as muitas dificuldades a fizeram questionar a escolha. "Era um trabalho muito cansativo, eu não tinha equipe, eu trabalhava, eu cozinhava, arrumava, alugava louça, pegava o carro e ia comprar. Eram dias trabalhando sem parar e parecia que o sucesso estava muito distante. Chegou uma hora que eu estava muito cansada mesmo e cheguei a pensar em desistir. São muitas dificuldades, começar não é fácil", avaliou. >

Foi quando Waleska decidiu investir em pratos diferentes. "Por que eu não estava deslanchando? Parei, pensei, noites sem dormir, estudei, comecei a buscar referências, já sei, preciso transformar essa comida em algo que as pessoas cheguem e digam: "Ah, é muito lindo". Porque a gente come primeiro com os olhos, a comida precisa ser bonita. Decidi criar pratos inovadores e aí começou a deslanchar os eventos, porque eu não estava fazendo a mesma coisa, estava fazendo algo inovador, algo diferente. Isso foi o que me trouxe até aqui", considera. "Hoje tenho um dos melhores buffets da Bahia e acredito que seja a prova de que toda persistência, toda luta, vale muito a pena, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente deseja e não desiste".>

Durante a pandemia, ela encontrou uma nova oportunidade. "Sem nenhuma pretensão, comecei a postar os vídeos que fazia dentro de casa. Se fazia almoço, postava; se fazia jantar, postava. Lá para o terceiro, quarto vídeo, meu Instagram estava lotado de perguntas, pessoas me perguntando se eu ensinava, dava aula", relembra. "Vi oportunidade de ensinar e dividir meu conhecimento. Decidi fazer isso, começar a ensinar no Instagram". >

Já madura, ela viu seus dois caminhos de vida se unirem. "Eu descobri que podia unir minhas duas profissões, minha paixão e minha formação, que era ser professora, com a gastronomia. Juntei as duas coisas e me tornei uma pessoa mais realizada". >

Hoje, além de comandar seu buffet, Waleska ensina alunos, chefs e donos de buffet em todo o Brasil e até fora do país. "É um grande presente de Deus na minha vida", diz, emocionada.>