RETADAS

'Ser mulher é olhar para outras com empatia', diz vice-presidente da Fieb

Renata Muller é a primeira a assumir o cargo da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb)

Advogada por formação, ela encontrou na mineração o chamado de sua história. Não apenas como sucessora da Aratu Mineração, mas como diretora do Sindicato das Indústrias (Sindibrita) e presidente do Comitê da Mulher da Indústria. Para Renata, não basta ocupar esses espaços, é preciso abrir caminhos. >

"Ser mulher retada é olhar para outra mulher com empatia, independente da escolha dessa mulher, seja profissional, seja pessoal. É estender a mão e torcer", diz Renata Muller, que é uma das homenageadas do projeto Retadas, do CORREIO, em 2025. >