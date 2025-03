RETADAS

Cozinheira, dançarina, empresária: veja quem são as mulheres mais 'retadas' de 2025

Projeto do CORREIO já homenageou mais de 300 mulheres que se destacam

Carolina Cerqueira

Publicado em 23 de março de 2025 às 05:00

Elayne Baeta, Val Benvindo, Marly Brito e Renata Muller são algumas das retadas de 2025 Crédito: Composição/CORREIO

Elas são cobradas para continuarem jovens. Homens as fazem mudar de calçada por medo. Comentários assediadores estão incômoda e eternamente gravados na memória. Duvidam da inteligência delas. O acúmulo de trabalho e tarefas domésticas é exaustivo. Dói cada vez que leem uma notícia de uma mulher agredida ou morta. >

Só sendo retadas para lidarem com isso e mais tudo o que não coube no parágrafo acima. Elas já nascem merecendo aplausos porque cada passo é um grande feito. Para exaltar ainda mais cada conquista, o projeto Retadas, do Jornal CORREIO, celebra as mulheres baianas. >

Chegando à nona edição, tem mais de 300 nomes celebrados no projeto, com 45 reportagens e 2,4 milhões de alcance nas redes sociais. Todos da redação do jornal podem sugerir nomes, o que explica a diversidade social, econômica e de área de atuação das indicadas. >

“Todas as mulheres são líderes e muitas não têm noção disso. Uma mulher que cuida de uma casa e dos filhos é uma grande líder. Tem liderança mais forte que essa? Ver as mulheres no holofote do Retadas vai lembrá-las disso”, destaca Marly Brito, dona do restaurante Café com Cacau e uma das retadas de 2025. >

Depois de anos trabalhando como empregada doméstica, ela encontrou no empreendedorismo o caminho para a própria liberdade. Hoje, é vencedora estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios e emprega 15 mulheres. >

Dados de pesquisas da própria instituição mostram que a maioria dessas empreendedoras baianas retadas é negra, mãe, chefe de domicílio, trabalha sozinha, tem dupla jornada, não tem alto salário e ainda sofre preconceito. >

Comércio, serviço e artesanato ainda são as principais vertentes de atuação e setores como indústria e agropecuária continuam dominados pelos homens. Renata Muller vem tentando mudar isso. >

Também uma das retadas de 2025, ela é a primeira mulher a assumir a vice-presidência da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). O que ela chama de “Missão Mulher” é o trabalho para que a presença feminina na indústria seja parte da regra. >

Sair da exceção é o que também busca a jornalista e produtora baiana Val Benvindo, mas na área de cultura e com foco nas mulheres negras. Para ela, o nome do projeto não poderia ser outro. “É um adjetivo muito nosso mesmo. Fico honrada de ser uma dessas retadas. É muito bom ver nosso trabalhando sendo notado e valorizado dessa forma”, compartilha Val. >

A editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, também ressalta o toque de baianidade que existe no projeto. Se o slogan do jornal é ‘o que a Bahia quer saber’, o Retadas mostra os trabalhos que estão sendo feitos por mulheres que a Bahia quer conhecer. “É um projeto muito querido por todo mundo da redação e pelos leitores. Segue a linguagem do CORREIO e fala diretamente com os baianos para celebrar essas atuações femininas incríveis”, diz Linda. >

Um desses trabalhos é o da escritora baiana Elayne Baeta, também uma das retadas de 2025. Ela conquistou o cenário literário nacional contando histórias de casais LGBTQIA+ com muita persistência e promete nunca abandonar as raízes baianas. “Nascida e criada em Salvador com muito orgulho. Em todos os espaços que eu conquistar, saberão exatamente de onde eu vim. A Bahia é o mundo!”, disse a escritora em celebração ao projeto. >

Ao menos 25 mulheres já foram celebradas pelo Retadas nesta edição. Publicações no Instagram do jornal @correio24horas reúnem um breve perfil de cada uma delas. Diante de uma sociedade ainda desigual, projetos como esse continuam sendo necessários. Ainda há muito a se conquistar.>

Rumo à regra>

A secretária de Políticas para as Mulheres em Salvador, Fernanda Lordelo, defende que políticas públicas voltadas para elas são necessárias porque ainda é preciso protegê-las e fortalecê-las diante de uma sociedade onde o machismo é estrutural e homens ocupam a maioria dos espaços de liderança. >

A deputada estadual Soane Galvão, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa da Bahia, comemora que o estado tem, depois de 190 anos, a primeira mulher presidente da Alba: Ivana Bastos, também celebrada como retada. Mas lamenta que apenas 15% da casa seja de mulheres. >

“Criam barreiras para a gente não chegar nas posições de poder, mas lutamos aqui para remar contra isso e o projeto Retadas nos ajuda. Às vezes, a gente está no meio do caminho perdendo forças e, quando vemos uma mulher sendo exaltada, é uma injeção de ânimo”, opina a deputada.>

A psicóloga Lara Cannone, mestre em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), lembra que não somente muitos direitos ainda precisam ser conquistados como é preciso estar em alerta quanto à continuidade do que já foi obtido. >

"Nenhum direito já conquistado tem garantia permanente. Quando temos ondas mais conservadoras ou reacionárias, eles ficam ameaçados", coloca. Para a doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Ufba Maíra Bianchini, que estuda questões de gênero nas narrativas audiovisuais, há uma onda conservadora atuando hoje, o que faz com que os avanços conquistados ao longo dos anos em relação à representatividade das mulheres nas telas fique sob alerta. >

"Temos esse movimento mais conservador, de manutenção do status quo masculino, branco e heterossexual. Por outro lado, algumas obras bancam mais a luta e buscam mais diversidade e representatividade na tela. Em 2024, no cinema, tivemos o mesmo número de protagonistas homens e mulheres nos filmes de maior bilheteria. Ao mesmo tempo, o número de criadoras mulheres de séries originais e de personagens femininas diminuiu", analisa a pesquisadora. >