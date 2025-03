RETADAS

Sócia da Happy Tour, Suzana Mamede celebra 40 anos transformando sonhos em viagens

Baiana se tornou referência em roteiros para a Disney e já prepara a viagem de mais de 1.200 pessoas para 2025

Carol Neves

Publicado em 24 de março de 2025 às 12:05

Suzana Mamede Crédito: Divulgação

Com olhos que brilham ao falar sobre parques temáticos e um sorriso que contagia, Suzana Mamede completa em 2025 quatro décadas dedicadas a realizar sonhos - especialmente os de adolescentes ávidos por conhecer a Disney. Sócia da Happy Tour, uma das principais agências de turismo da Bahia, ela recentemente reuniu mais de 1.200 pessoas em um evento para apresentar roteiros dos parques para 2025 e 2026, com cerca de mil jovens prestes a embarcar em junho para essa "jornada mágica". >

"Quando comecei minha vida profissional, foi no período em que as mulheres buscavam um lugar ao sol em gestão de empresas, e eu tive que buscar alguns elementos importantes para me ajudar na minha trajetória", revela Suzana, em entrevista exclusiva. "Inteligência emocional, liderança, criatividade e, com certeza, muito amor pela minha atividade. Me sinto uma mulher retada". >

O segredo do sucesso>

Especializada em viagens de experiência, Suzana descobriu seu nicho ao perceber que muitos pais não sabiam como planejar roteiros que unissem diversão e segurança para grupos de adolescentes. Seu diferencial está na atenção aos detalhes - desde a escolha dos hotéis até a programação diária nos parques, tudo é pensado para criar memórias inesquecíveis. >

Evento histórico>

A apresentação dos roteiros Disney 2025/2026, realizada em Salvador, transformou-se em um verdadeiro evento cultural. Jovens vestidos como seus personagens favoritos, pais emocionados e uma equipe dedicada fizeram do encontro mais que um lançamento comercial - foi a materialização de um sonho coletivo. "Viajar vai muito além do destino", filosofa Suzana. "É sobre transformar expectativas em realidade, medos em confiança, e individuais em comunidade".>

Aos 40 anos de carreira, a empresária não mostra sinais de cansaço. Pelo contrário: planeja expandir seus roteiros para outros parques internacionais e já trabalha em um projeto especial para famílias com necessidades específicas. "Amor pelo que se faz não tem aposentadoria", brinca a baiana, que continua sendo a primeira a chegar e a última a sair do escritório - sempre com a mesma paixão do primeiro dia.>