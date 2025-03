MÊS DA MULHER

Retadas: conheça Samira Peixoto, a mulher que transformou paixão por abelhas em negócio premiado

Engenheira agrônoma e doutora em Ciências Agrárias, Samira fundou a primeira hidromelaria certificada pela MAPA na Bahia

Uma pesquisadora e empreendedora. Assim pode se definir Samira Maria Peixoto Cavalcante da Silva, uma das escolhidas para o projeto Retadas, do CORREIO, em 2025, em homenagem ao mês das mulheres. "Durante a nossa trajetória, encontramos desafios, mas eu transformo em oportunidade, já que falo de um mercado de bebidas dominado por homens. Mas isso nunca me intimidou", reflete Samira, fundadora de uma hidromelaria em Cruz das Almas. >

Engenheira agrônoma formada em 2009, mestre em Ciência Animal (2011) e doutora em Ciências Agrárias (2014) pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), é a vencedora estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Sua trajetória acadêmica e profissional é marcada pela paixão pelas abelhas e pela biodiversidade local, que a levaram a fundar, em 2022, a SAN' MIELLE Hidromelaria, em Cruz das Almas, Bahia.>

A SAN' MIELLE é a primeira hidromelaria certificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no estado da Bahia, destacando-se por produzir bebidas fermentadas que valorizam a riqueza da flora e da fauna regionais. Além de empreendedora, Samira atua como pesquisadora no grupo Insecta/UFRB, onde coorienta estudantes de graduação e pós-graduação, contribuindo para a formação de novos profissionais e fortalecendo a cadeia produtiva de produtos apícolas e meliponícolas no Brasil.>