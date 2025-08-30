Confira todos os vencedores do prêmio Melhores da Gastronomia Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ronaldo Jacobina
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05:00
Em celebração à diversidade e excelência da gastronomia de Salvador, o prêmio Melhores da Gastronomia: Salvador apresentou os vencedores da sua primeira edição, contemplando a atuação do setor em 2024. Os grandes nomes da cena gastronômica soteropolitana foram revelados na noite desta sexta-feira (29), em uma cerimônia realizada no Centro de Convenções Salvador (CCS) – administrado pela multinacional francesa GL Events - para 500 convidados entre chefs, donos de restaurantes, críticos e personalidades do setor, além de imprensa, influenciadores e artistas.
Durante o evento, que contou com a jornalista Patrícia Abreu como mestre de cerimônia, foram entregues 38 premiações - sendo 22 categorias, 10 destaques e 6 profissionais. O troféu entregue a cada profissional foi criado e concebido pelo artista plástico Bel Borba.
Entre os destaques da noite, está Fabrício Lemos, a frente do Grupo Origem, que recebeu o prêmio de Chef do Ano e mais quatro troféus pelos restaurantes. O Origem levou dois prêmios: na categoria geral de Melhor Restaurante e nos destaques com a Melhor Equipe de Cozinha, sendo considerada pelo júri como a mais habilidosa, eficiente e criativa. O funcionário Gil do Origem, como é carinhosamente conhecido, foi escolhido como Melhor Maitre; e o Omi, que integra o grupo, foi eleito como Melhor Restaurante de Hotel.
Já a Homenagem do Ano foi designada ao chef Edinho Engel, criador do Amado e um dos ícones da gastronomia baiana. O restaurante Amado recebeu três títulos: Melhor Carta de Vinhos, Melhor Atendimento ao Cliente e Melhor Ambiente.
Quem também se destacou na premiação foi o Dona Mariquita, da chef Leila Carreiro, que venceu como Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira e Melhor Restaurante de Comida Baiana; e o Purgatório, com a Melhor Carta de Drinks e a Melhor Experiência de Bar ou Coquetelaria, além do prêmio de Melhor Mixologista, que foi para Jonatan Albuquerque, proprietário e diretor de criação da casa. Veja a lista completa dos vencedores ao lado.
CONFIRA OS VENCEDORES DE TODAS AS CATEGORIAS
1. Melhor Carta de Drinks: Purgatório
2. Melhor Carta de Vinhos: Amado
3. Melhor Boteco: Megiro Boteco
4. Melhor Café da Manhã: Padó
5. Melhor Cafeteria: Yolo Coffee Bar
6. Melhor Doceria: Frio Gostoso
7. Melhor Padaria: Paneville
8. Melhor Pizzaria: Acqua & Farina
9. Melhor Hamburgueria: Brutus
10. Melhor Restaurante (Categoria Geral): Origem
11. Melhor Restaurante de Carnes: Barbacoa
12. Melhor Restaurante de Hotel: Omi
13. Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar: Vini Mar
14. Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira: Dona Mariquita
15. Melhor Restaurante de Cozinha Asiática: Zuuk
16. Melhor Restaurante de Cozinha Italiana: Gero
17. Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea: A Casa Vidal
18. Melhor Restaurante de Comida Saudável: Healthy
19. Melhor Sorveteria: Crema Gelato Italiano
20. Melhor Acarajé: Acarajé da Cira
21. Melhor Restaurante de Comida Baiana: Dona Mariquita
22. Melhor Experiência Gastronômica: Manga
DESTAQUES
1. Melhor Atendimento ao Cliente: Amado
2. Melhor Equipe de Cozinha: Origem
3. Melhor Ambiente: Amado
4. Melhor Programa de Sustentabilidade: Casa de Tereza
5. Melhor Experiência para Famílias: Bela Napoli
6. Melhor Experiência de Bar ou Coquetelaria: Purgatório
7. Melhor Lugar para um Date: Puxadinho
8. Melhor Lugar para Socializar: Soho Marina
9. Melhor pet friendly: Mamma Jamma
10. Mais avaliado: Alfredo’Ro
MELHORES PROFISSIONAIS
1. Homenagem do ano: Edinho Engel
2. Chef do Ano: Fabrício Lemos
3. Restaurateur: Vini Figueira
4. Melhor Chef Patissier: Kafe Bassi
5. Melhor Mixologista: Jonatan Albuquerque
6. Melhor Maitre: Gil do Origem
O Prêmio Melhores da Gastronomia conta com o Governo do Estado da Bahia, por meio da CAR/SDR, na cota Apresenta. Como Patrocínio Master, a iniciativa reúne a Prefeitura de Salvador, através da Saltur, e a Hubnexxo. Já no Patrocínio Prata, marcam presença empresas e instituições de peso como Foodqualy, Vertrau e Centro de Convenções Salvador (CCS). O evento ainda recebe o apoio da Bispo Eventos, Falaê, Florella, Suporte Eventos, Salvador Shopping, SOST, Coca-Cola, Aperol Spritz, Florense, Casacor Bahia e Mandala Marketing. A realização é de Licia Fabio Produções e Ronaldo Jacobina, com media partner do Jornal Correio.