Confira todos os vencedores do prêmio Melhores da Gastronomia Salvador

Entre os destaques estão o chef Fabrício Lemos, que venceu o prêmio de Chef do Ano e mais quatro troféus pelos restaurantes do grupo Origem; e o chef Edinho Engel, que recebeu a Homenagem do Ano, além de três premiações pelo Amado

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05:00

Edinho Engel, do Amado, foi um dos homenageados da noite especial
Edinho Engel, do Amado, foi um dos homenageados da noite especial Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Em celebração à diversidade e excelência da gastronomia de Salvador, o prêmio Melhores da Gastronomia: Salvador apresentou os vencedores da sua primeira edição, contemplando a atuação do setor em 2024. Os grandes nomes da cena gastronômica soteropolitana foram revelados na noite desta sexta-feira (29), em uma cerimônia realizada no Centro de Convenções Salvador (CCS) – administrado pela multinacional francesa GL Events - para 500 convidados entre chefs, donos de restaurantes, críticos e personalidades do setor, além de imprensa, influenciadores e artistas.

Durante o evento, que contou com a jornalista Patrícia Abreu como mestre de cerimônia, foram entregues 38 premiações - sendo 22 categorias, 10 destaques e 6 profissionais. O troféu entregue a cada profissional foi criado e concebido pelo artista plástico Bel Borba.

Entre os destaques da noite, está Fabrício Lemos, a frente do Grupo Origem, que recebeu o prêmio de Chef do Ano e mais quatro troféus pelos restaurantes. O Origem levou dois prêmios: na categoria geral de Melhor Restaurante e nos destaques com a Melhor Equipe de Cozinha, sendo considerada pelo júri como a mais habilidosa, eficiente e criativa. O funcionário Gil do Origem, como é carinhosamente conhecido, foi escolhido como Melhor Maitre; e o Omi, que integra o grupo, foi eleito como Melhor Restaurante de Hotel.

Já a Homenagem do Ano foi designada ao chef Edinho Engel, criador do Amado e um dos ícones da gastronomia baiana. O restaurante Amado recebeu três títulos: Melhor Carta de Vinhos, Melhor Atendimento ao Cliente e Melhor Ambiente.

Ronaldo Jacobina, Licia Fabio e Paulo Neto
Ronaldo Jacobina, Licia Fabio e Paulo Neto, idealizadores do evento Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Quem também se destacou na premiação foi o Dona Mariquita, da chef Leila Carreiro, que venceu como Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira e Melhor Restaurante de Comida Baiana; e o Purgatório, com a Melhor Carta de Drinks e a Melhor Experiência de Bar ou Coquetelaria, além do prêmio de Melhor Mixologista, que foi para Jonatan Albuquerque, proprietário e diretor de criação da casa. Veja a lista completa dos vencedores ao lado.

CONFIRA OS VENCEDORES DE TODAS AS CATEGORIAS

1. Melhor Carta de Drinks: Purgatório

2. Melhor Carta de Vinhos: Amado

3. Melhor Boteco: Megiro Boteco

4. Melhor Café da Manhã: Padó

5. Melhor Cafeteria: Yolo Coffee Bar

6. Melhor Doceria: Frio Gostoso

7. Melhor Padaria: Paneville

8. Melhor Pizzaria: Acqua & Farina

9. Melhor Hamburgueria: Brutus

10. Melhor Restaurante (Categoria Geral): Origem

11. Melhor Restaurante de Carnes: Barbacoa

12. Melhor Restaurante de Hotel: Omi

13. Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar: Vini Mar

14. Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira: Dona Mariquita

15. Melhor Restaurante de Cozinha Asiática: Zuuk

16. Melhor Restaurante de Cozinha Italiana: Gero

17. Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea: A Casa Vidal

18. Melhor Restaurante de Comida Saudável: Healthy

19. Melhor Sorveteria: Crema Gelato Italiano

20. Melhor Acarajé: Acarajé da Cira

21. Melhor Restaurante de Comida Baiana: Dona Mariquita

22. Melhor Experiência Gastronômica: Manga

DESTAQUES

1. Melhor Atendimento ao Cliente: Amado

2. Melhor Equipe de Cozinha: Origem

3. Melhor Ambiente: Amado

4. Melhor Programa de Sustentabilidade: Casa de Tereza

5. Melhor Experiência para Famílias: Bela Napoli

6. Melhor Experiência de Bar ou Coquetelaria: Purgatório

7. Melhor Lugar para um Date: Puxadinho

8. Melhor Lugar para Socializar: Soho Marina

9. Melhor pet friendly: Mamma Jamma

10. Mais avaliado: Alfredo’Ro

MELHORES PROFISSIONAIS

1. Homenagem do ano: Edinho Engel

2. Chef do Ano: Fabrício Lemos

3. Restaurateur: Vini Figueira

4. Melhor Chef Patissier: Kafe Bassi

5. Melhor Mixologista: Jonatan Albuquerque

6. Melhor Maitre: Gil do Origem

O Prêmio Melhores da Gastronomia conta com o Governo do Estado da Bahia, por meio da CAR/SDR, na cota Apresenta. Como Patrocínio Master, a iniciativa reúne a Prefeitura de Salvador, através da Saltur, e a Hubnexxo. Já no Patrocínio Prata, marcam presença empresas e instituições de peso como Foodqualy, Vertrau e Centro de Convenções Salvador (CCS). O evento ainda recebe o apoio da Bispo Eventos, Falaê, Florella, Suporte Eventos, Salvador Shopping, SOST, Coca-Cola, Aperol Spritz, Florense, Casacor Bahia e Mandala Marketing. A realização é de Licia Fabio Produções e Ronaldo Jacobina, com media partner do Jornal Correio.

