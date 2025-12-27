JFF THEATER

De 'bento' a romances escolares: 8 filmes japoneses disponíveis online e de graça

A seleção reúne filmes com foco em duas temáticas, romance e culinária

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:00

No Longer Heroine (2015) Crédito: Reprodução

Já pensou em mergulhar no cinema japonês sem sair de casa? Essa é a proposta do JFF Theater, a plataforma de streaming gratuita da Fundação Japão, que acaba de renovar seu catálogo com oito novos títulos. A iniciativa do canal tem como objetivo aproximar o público internacional da cultura japonesa por meio de filmes de gêneros variados que retratam diversos lados da sociedade japonesa.

A nova seleção reúne filmes com foco em duas temáticas: Uma, nos romances, paixões e amizades da vida escolar, e a outra, com foco na culinária afetiva, com narrativas centradas em refeições que curam e conectam as pessoas. A diversidade do catálogo permite que o público explore diferentes ângulos do cinema japonês, desde narrativas leves com toques de comédia até produções contemplativas e emocionantes.

