De 'bento' a romances escolares: 8 filmes japoneses disponíveis online e de graça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:00
Já pensou em mergulhar no cinema japonês sem sair de casa? Essa é a proposta do JFF Theater, a plataforma de streaming gratuita da Fundação Japão, que acaba de renovar seu catálogo com oito novos títulos. A iniciativa do canal tem como objetivo aproximar o público internacional da cultura japonesa por meio de filmes de gêneros variados que retratam diversos lados da sociedade japonesa.
A nova seleção reúne filmes com foco em duas temáticas: Uma, nos romances, paixões e amizades da vida escolar, e a outra, com foco na culinária afetiva, com narrativas centradas em refeições que curam e conectam as pessoas. A diversidade do catálogo permite que o público explore diferentes ângulos do cinema japonês, desde narrativas leves com toques de comédia até produções contemplativas e emocionantes.
8 filmes japoneses para assistir de graça
A cada nova temporada, o JFF Theater oferece uma experiência cinematográfica única, com filmes que dificilmente chegariam às plataformas comerciais. Para quem já é fã do cinema japonês, ou deseja se aventurar pela primeira vez nesse universo, é uma boa oportunidade.