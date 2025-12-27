Acesse sua conta
De 'bento' a romances escolares: 8 filmes japoneses disponíveis online e de graça

A seleção reúne filmes com foco em duas temáticas, romance e culinária

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:00

No Longer Heroine (2015)
No Longer Heroine (2015) Crédito: Reprodução

Já pensou em mergulhar no cinema japonês sem sair de casa? Essa é a proposta do JFF Theater, a plataforma de streaming gratuita da Fundação Japão, que acaba de renovar seu catálogo com oito novos títulos. A iniciativa do canal tem como objetivo aproximar o público internacional da cultura japonesa por meio de filmes de gêneros variados que retratam diversos lados da sociedade japonesa.

A nova seleção reúne filmes com foco em duas temáticas: Uma, nos romances, paixões e amizades da vida escolar, e a outra, com foco na culinária afetiva, com narrativas centradas em refeições que curam e conectam as pessoas. A diversidade do catálogo permite que o público explore diferentes ângulos do cinema japonês, desde narrativas leves com toques de comédia até produções contemplativas e emocionantes.

8 filmes japoneses para assistir de graça

Mottainai Kitchen (2020) – Um documentário que viaja pelo Japão com uma cozinha móvel, mostrando como alimentos prestes a serem descartados podem se transformar em pratos criativos e saborosos. por Reprodução
Bento Harassment (2019) – Uma mãe solteira tenta se reconectar com a filha adolescente rebelde por meio dos bentos, marmitas preparadas todos os dias com mensagens, desenhos e pequenas provocações afetuosas. por Reprodução
#HandballStrive (2020) – Quando o clube de handebol da escola corre risco de ser desfeito, Masao Kiyota e seus amigos se mobilizam para salvá-lo. por Reprodução
MEGANE Glasses (2005) – Uma mulher viaja para uma ilha remota em busca de tranquilidade. Lá, encontra moradores excêntricos e passa por experiências que a fazem repensar o ritmo, a convivência e o significado das pequenas coisas. por Reprodução
Restaurant From The Sky (2019) – Quando um chef renomado utiliza seus ingredientes em um prato de destaque, ele se inspira a abrir um pequeno restaurante comunitário, dando início a um sonho que une gastronomia, afeto e a força da vida no campo. por Reprodução
No Longer Heroine (2015) – Hatori Matsuzaki acredita ser a “heroína” destinada a ficar com seu amigo de infância Terasaka Rita. Mas tudo muda quando ele começa a namorar outra garota. por Reprodução
MY love STORY!! (2015) – Takeo Gōda é gentil, sincero e tem um coração enorme, mas nunca conseguiu se destacar no amor. Sua vida muda ao conhecer Rinko Yamato, uma garota doce que enxerga além das aparências. por Reprodução
Teiichi – Battle of Supreme High – (2017) – Akaba Teiichi, estudante de uma escola de elite, sonha em se tornar primeiro-ministro do Japão. Para isso, decide disputar a presidência do conselho estudantil, um posto altamente influente dentro da instituição. por Reprodução
1 de 8
Mottainai Kitchen (2020) – Um documentário que viaja pelo Japão com uma cozinha móvel, mostrando como alimentos prestes a serem descartados podem se transformar em pratos criativos e saborosos. por Reprodução

A cada nova temporada, o JFF Theater oferece uma experiência cinematográfica única, com filmes que dificilmente chegariam às plataformas comerciais. Para quem já é fã do cinema japonês, ou deseja se aventurar pela primeira vez nesse universo, é uma boa oportunidade.

