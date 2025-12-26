Para comer com os olhos: 10 filmes sobre gastronomia para abrir o apetite

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:00
Dizem que a gente começa a comer pelos olhos, e o cinema leva essa máxima muito a sério. Há filmes em que a comida não é apenas um adereço de cena, mas sim a protagonista. Seja o vapor subindo de uma panela quente, o brilho de uma sobremesa recém-preparada ou a coreografia frenética de uma cozinha, essas produções têm o poder de despertar o apetite do espectador através da tela. Se você é apaixonado por culinária, o CORREIO preparou um "menu degustação" com 10 filmes imperdíveis onde a gastronomia é a estrela principal.
A lista começa servindo requinte e sensibilidade, explorando a cozinha como uma forma de arte e sedução. O recente e aclamado "O Sabor da Vida" e o histórico "Delicioso: Da Cozinha para o Mundo" transportam o público para a França, mostrando o nascimento dos restaurantes e a poesia do preparo lento e detalhista.
10 filmes sobre gastronomia para assistir de barriga cheia
No lado mais doce e lúdico, "Chocolate" e "Wonka" usam a confeitaria como ferramenta de transformação e fantasia, provando que um bom doce pode, literalmente, mudar a vida das pessoas e desafiar o status quo de uma comunidade inteira.
Mas nem só de glamour vive a gastronomia; o cinema também retrata a pressão insana por trás dos pratos perfeitos. Filmes como "Pegando Fogo" e o tenso plano-sequência de "O Chef" (Boiling Point) mergulham no caos, no estresse e na busca obsessiva por estrelas Michelin, revelando o custo emocional da alta performance.
Já "O Menu" leva essa crítica ao extremo, transformando um jantar exclusivo em um suspense satírico e perturbador que questiona a pretensão da elite gastronômica e a relação entre quem cozinha e quem consome.
Por fim, a seleção traz o conforto da "comida de alma" e as conexões humanas que só uma boa refeição proporciona. O clássico da animação "Ratatouille" continua sendo uma das mais belas homenagens ao ato de cozinhar, com sua mensagem de que o talento pode vir de qualquer lugar. Ele se junta a obras que misturam humor e busca pela perfeição, como o cult japonês "Tampopo", uma ode ao lámen perfeito, e a comédia romântica "Sem Reservas", que mostra como a rigidez de uma chef pode ser suavizada pelo amor e pela família. A recomendação é: não dê o play de barriga vazia.