Para comer com os olhos: 10 filmes sobre gastronomia para abrir o apetite

CORREIO preparou um "menu degustação" com filmes imperdíveis onde a gastronomia é a estrela principal

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:00

Sem Reservas (2007) – HBO Max
Sem Reservas (2007) é um dos filmes para não assistir de barriga vazia Crédito: Reprodução

Dizem que a gente começa a comer pelos olhos, e o cinema leva essa máxima muito a sério. Há filmes em que a comida não é apenas um adereço de cena, mas sim a protagonista. Seja o vapor subindo de uma panela quente, o brilho de uma sobremesa recém-preparada ou a coreografia frenética de uma cozinha, essas produções têm o poder de despertar o apetite do espectador através da tela. Se você é apaixonado por culinária, o CORREIO preparou um "menu degustação" com 10 filmes imperdíveis onde a gastronomia é a estrela principal.

A lista começa servindo requinte e sensibilidade, explorando a cozinha como uma forma de arte e sedução. O recente e aclamado "O Sabor da Vida" e o histórico "Delicioso: Da Cozinha para o Mundo" transportam o público para a França, mostrando o nascimento dos restaurantes e a poesia do preparo lento e detalhista.

No lado mais doce e lúdico, "Chocolate" e "Wonka" usam a confeitaria como ferramenta de transformação e fantasia, provando que um bom doce pode, literalmente, mudar a vida das pessoas e desafiar o status quo de uma comunidade inteira.

Mas nem só de glamour vive a gastronomia; o cinema também retrata a pressão insana por trás dos pratos perfeitos. Filmes como "Pegando Fogo" e o tenso plano-sequência de "O Chef" (Boiling Point) mergulham no caos, no estresse e na busca obsessiva por estrelas Michelin, revelando o custo emocional da alta performance.

Já "O Menu" leva essa crítica ao extremo, transformando um jantar exclusivo em um suspense satírico e perturbador que questiona a pretensão da elite gastronômica e a relação entre quem cozinha e quem consome.

Por fim, a seleção traz o conforto da "comida de alma" e as conexões humanas que só uma boa refeição proporciona. O clássico da animação "Ratatouille" continua sendo uma das mais belas homenagens ao ato de cozinhar, com sua mensagem de que o talento pode vir de qualquer lugar. Ele se junta a obras que misturam humor e busca pela perfeição, como o cult japonês "Tampopo", uma ode ao lámen perfeito, e a comédia romântica "Sem Reservas", que mostra como a rigidez de uma chef pode ser suavizada pelo amor e pela família. A recomendação é: não dê o play de barriga vazia.

