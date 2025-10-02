ALERTA

Espécie invasora, peixe-leão é encontrado novamente na Bahia

Animal já havia sido encontrado na costa baiana em fevereiro

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 22:50

Peixe-leão Crédito: Geraldo Ramos da Silva/Reprodução

Dois peixes-leões foram encontrados nas águas baianas. Os animais, que são invasores para a região, foram capturados em Itaparica, na Baía de Todos-os-Santos, e em Prado, no Extremo Sul da Bahia, nesta quarta-feira (1º). As informações são da TV Bahia.

Em fevereiro deste ano, outros animais da espécie foram encontrados, pela primeira vez, na costa baiana, na região de Morro de São Paulo. A captura ocorreu durante uma operação de monitoramento do Governo do Estado, composta por biólogos, oceanógrafos e veterinários da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O peixe-leão, uma espécie nativa do Indo-Pacífico, é considerado uma espécie invasora que ameaça o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, pois não possui predadores naturais no Brasil e compete por alimento, impactando outras espécies, como peixes e crustáceos.