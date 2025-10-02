Acesse sua conta
Espécie invasora, peixe-leão é encontrado novamente na Bahia

Animal já havia sido encontrado na costa baiana em fevereiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 22:50

Crédito: Geraldo Ramos da Silva/Reprodução

Dois peixes-leões foram encontrados nas águas baianas. Os animais, que são invasores para a região, foram capturados em Itaparica, na Baía de Todos-os-Santos, e em Prado, no Extremo Sul da Bahia, nesta quarta-feira (1º). As informações são da TV Bahia.

Em fevereiro deste ano, outros animais da espécie foram encontrados, pela primeira vez, na costa baiana, na região de Morro de São Paulo. A captura ocorreu durante uma operação de monitoramento do Governo do Estado, composta por biólogos, oceanógrafos e veterinários da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O peixe-leão, uma espécie nativa do Indo-Pacífico, é considerado uma espécie invasora que ameaça o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, pois não possui predadores naturais no Brasil e compete por alimento, impactando outras espécies, como peixes e crustáceos.

Acredita-se que o animal pode ter sido trazido pelas correntes marítimas ou ser fruto de reprodução local, o que indicaria a presença de mais exemplares na costa baiana.

