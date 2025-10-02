Espécie invasora, peixe-leão é encontrado novamente na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 22:50
Dois peixes-leões foram encontrados nas águas baianas. Os animais, que são invasores para a região, foram capturados em Itaparica, na Baía de Todos-os-Santos, e em Prado, no Extremo Sul da Bahia, nesta quarta-feira (1º). As informações são da TV Bahia.
Peixe-leão
Em fevereiro deste ano, outros animais da espécie foram encontrados, pela primeira vez, na costa baiana, na região de Morro de São Paulo. A captura ocorreu durante uma operação de monitoramento do Governo do Estado, composta por biólogos, oceanógrafos e veterinários da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).
O peixe-leão, uma espécie nativa do Indo-Pacífico, é considerado uma espécie invasora que ameaça o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, pois não possui predadores naturais no Brasil e compete por alimento, impactando outras espécies, como peixes e crustáceos.
Acredita-se que o animal pode ter sido trazido pelas correntes marítimas ou ser fruto de reprodução local, o que indicaria a presença de mais exemplares na costa baiana.