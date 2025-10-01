Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:49
Vilma Nascimento, ou Dona Vilma, idosa que ficou conhecida ao participar do Big Brother Brasil 2025, realizou um sonho na noite desta terça-feira (30) ao se formar em faculdade Nutrição aos 68 anos. Filha do ator global Diogo Almeida, ela entrou no reality da TV Globo ao lado do famoso e dividiu opiniões dentro e fora da casa com sua participação.
Através do Instagram, a ex-BBB celebrou a conquista com imagens da cerimônia da Universidade de Vassouras, localizada no Rio de Janeiro. Nos registros, ela apareceu de beca, segurando o seu diploma na mão sorridente e também comemorando ao lado do filho Diogo.
Vilma Nascimento
"Eu achava isso algo impossível, mas pude, com a força de Deus, meus anjinhos e familiares, alcançar tal feito. Esse momento foi muito desejado e esperado, chegou! [...] Sou uma profissional como sempre sonhei. Sou uma NUTRICIONISTA", escreveu Vilma em post nas redes sociais, emocionada.
Vilma Nascimento se casou com apenas 19 anos e durante décadas dedicou sua vida à família, sem trabalhar fora ou estudar. Aos 45 anos, ela enfim conseguiu concluir o Ensino Médio e, mais tarde, aos 63 anos, ingressou na faculdade de nutrição após conquistar uma bolsa de estudos. Vilmoca tem dois filhos e dois netos.