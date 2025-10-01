4 ANOS DEPOIS

Sthe Matos escreve textão de desculpas para MC Mirella após polêmica de traição

Influenciadora baiana explicou o motivo da demora do contato



Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:50

A influenciadora baiana Sthe Matos abriu o seu coração nas redes sociais nesta quarta-feira (1) após MC Mirella relembrar o episódio do envolvimento romântico entre Sthe e Dynho Alves, marido da funkeira, durante o 'A Fazenda 13' em 2021. Em entrevista ao "De Frente com a Blogueira", Mirella afirmou que nem quis falar com Dinho na época e apenas declarou publicamente que estava terminando com ele. A cantora e Dynho reataram o relacionamento pouco mais de 1 ano após o ocorrido.

Através do Instagram, Sthe gravou uma sequência de vídeos e ainda mostrou um textão de desculpas que enviou a Mirella após a entrevista à Blogueirinha, 4 anos depois da polêmica traição. Sthe explicou que não tinha se desculpado com ela ainda e que agora sentiu que era o momento certo.

"Oi Mirela, tudo bem? Vi que você esteve ontem em uma entrevista e comentou que eu nunca vim aqui falar com você. Eu acredito que todas as coisas acontecem no tempo de Deus, e hoje sinto que é o tempo de vir aqui e falar sobre isso. Acho que, se naquela época eu tivesse tentado explicar qualquer coisa, nem você entenderia e nem eu. Mas, como a vida vai mudando a cada dia, a gente cresce, amadurece e enxerga as coisas de outra forma", começou dizendo.

"Nesses anos, muita coisa mudou em mim e na minha vida. Sinceramente, não consigo mensurar o que você sentiu com tudo o que aconteceu. Mas, como mulher e hoje casada, eu não poderia ver esse vídeo e não vim falar com você. Do fundo do meu coração, quero te pedir desculpas por tudo o que lhe causei, por ter feito parte de um momento ruim da sua vida. Pra mim também foi um dos piores momentos da minha vida", se desculpou.

Sthe ainda afirmou que se sentiu muito mal após se envolver publicamente com Dynho. "Eu senti vergonha, culpa, passei por um processo depressivo, mas, pela bondade e misericórdia de Deus, Ele me encontrou antes que o pior acontecesse. Sei que sou perdoada por Cristo, e também gostaria de receber o seu perdão. Sei que você é uma menina de coração bom, e se algum dia tivermos a oportunidade de nos conhecer e conversar, será muito especial pra mim. Um beijo, Deus te abençoe!", finalizou.

Veja textão:

Sthe Matos escreveu textão para MC Mirella Crédito: Reprodução

O que MC Mirella disse para Bloguerinha?

MC Mirella abriu o jogo sobre a breve separação de Dynho Alves, após participação do funkeiro em “A Fazenda 13” em entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha” desta segunda-feira (29).

Durante a entrevista, Mirella não poupou críticas a Sthe Matos, apontada como pivô na crise do relacionamento. A funkeira revelou que a influenciadora baiana que acumula mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, chegou a se encontrar com Dynho, quando o ex deixou o confinamento.

“Eu não quis falar com ele. Ele me mandou mensagem, mas preferi não responder. Algumas pessoas que também estavam no reality me procuraram para explicar, inclusive o Rico [Melquiades]”, disse se referindo ao dono do bordão “Calado Vence”.

A cantora disse ainda que mantinha contato através das redes sociais com Sthe antes do reality e chegou a aconselhar o companheiro a se aproximar da influenciadora dentro do jogo.

No entanto, Mirella explicou que ao longo do tempo foi percebendo que a amizade não era de boa fé, e que os sinais de algo além da amizade eram evidentes.