'Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente': a história real por trás da série da HBO Max

Série revive coragem dos tripulantes que arriscaram tudo para salvar pacientes de HIV nos anos 80

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19:24

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” série da HBO Max
“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” série da HBO Max Crédito: Divulgação

A série “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, exibida pela HBO Max e finalizada no último domingo (28), retrata um dos capítulos mais sombrios da história recente: a epidemia de HIV/AIDS nos anos 1980. Embora tenha personagens e situações ficcionais, a trama é inspirada em fatos reais que marcaram a luta pela sobrevivência diante da negligência governamental e da falta de acesso a tratamentos.

Na produção, um grupo de comissários de bordo decide arriscar a própria liberdade para contrabandear o AZT - único medicamento disponível na época para retardar o avanço do vírus - e distribuí-lo a pacientes brasileiros. O elenco reúne nomes como Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer, Eli Ferreira, Kika Sena, Igor Fernandez, Hermila Guedes e Andréia Horta.

Apesar da dramatização, a história tem raízes na realidade. Segundo reportagem da BBC, comissários da Varig, maior companhia aérea do Brasil naquele período, formaram uma rede organizada para trazer o medicamento de outros países, especialmente dos Estados Unidos. Munidos de receitas médicas, eles compravam ou recebiam doações em farmácias de Nova York e Roma. Como não precisavam passar pela alfândega, os remédios entravam no Brasil sem fiscalização e eram distribuídos gratuitamente, em questão de dias, a pacientes em estado crítico.

Esse movimento voluntário ganhou força até meados da década de 1990, quando a aprovação da lei que assegurou o acesso gratuito ao tratamento pelo SUS reduziu a necessidade do contrabando. Até lá, a ação clandestina dos comissários foi, para muitos, a única chance de sobreviver.

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” série da HBO Max

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” série da HBO Max por Divulgação
Série da HBO Max se inspira em ações clandestinas de comissários da Varig que contrabandeavam medicamentos para salvar pacientes com HIV no Brasil por Divulgação
Na produção, um grupo de comissários de bordo decide arriscar a própria liberdade para contrabandear o AZT - único medicamento disponível na época para retardar o avanço do vírus por Divulgação
Munidos de receitas médicas, eles compravam ou recebiam doações em farmácias de Nova York e Roma. Como não precisavam passar pela alfândega, os remédios entravam no Brasil sem fiscalização por Divulgação
Esse movimento voluntário ganhou força até meados da década de 1990, quando a aprovação da lei que assegurou o acesso gratuito ao tratamento pelo SUS reduziu a necessidade do contrabando por Divulgação
1 de 5
“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” série da HBO Max por Divulgação

No entanto, a solidariedade contrastava com o preconceito vivido pelos profissionais da aviação. Tripulantes diagnosticados com HIV relatavam afastamentos, demissões e discriminação, o que gerou protestos diante da sede da Varig. Muitos esconderam o diagnóstico por medo de perder o emprego, enquanto outros recorreram à Justiça.

Mais de três décadas depois, a série da HBO Max revive essa história de resistência e solidariedade, lembrando que, em meio ao medo e à desinformação, a coragem de poucos foi decisiva para salvar inúmeras vidas.

Tags:

hbo max

