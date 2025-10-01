Enem 2025: 4 dicas para encarar o exame com confiança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 1 de outubro de 2025
Milhares de jovens se preparam para o Enem 2025 com horas de leitura e resolução de questões, mas a performance também depende de estratégias fora dos livros. Criar um ambiente de estudo favorável, estabelecer pausas e adotar hábitos saudáveis são fatores que potencializam a aprendizagem. Equilibrar disciplina com qualidade de vida garante mais confiança na hora da prova. Confira orientações práticas e aprenda a transformar seu esforço em resultados concretos!
De acordo com a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Ana Maria Rodrigues Oliveira Soares, o preparo emocional é tão importante quanto o conteúdo estudado. “A pressão que o exame impõe sobre os estudantes é significativa. Manter a calma e a serenidade é crucial para evitar níveis de estresse que possam paralisar o candidato e comprometer seu desempenho”, explica.
Segundo a especialista, este é o momento de revisar, resolver provas anteriores e confiar no processo de estudo já realizado. “As revisões devem vir acompanhadas de hábitos saudáveis, como sono adequado, boa alimentação e momentos de relaxamento. Mesmo que o aluno domine os conteúdos, a ansiedade pode prejudicar o raciocínio e a gestão do tempo na hora da prova”, orienta.
Para chegar mais preparado emocionalmente, a psicóloga recomenda:
Para finalizar, a psicóloga Ana Maria Rodrigues Oliveira Soares reforça: “Na véspera, nada de virar a madrugada estudando. O descanso adequado e técnicas de respiração profunda serão tão importantes quanto o conteúdo aprendido ao longo do ano”.
