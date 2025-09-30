COMEMORAÇÃO

Restaurante Boia celebra 5 anos com samba e grandes nomes da gastronomia baiana

Restaurante consolidou-se como um dos principais endereços da gastronomia contemporânea em Salvador

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:03

Chef Kaywa Hilton Crédito: Enzoka e Funway

O restaurante Boia completa cinco anos de história e comemora a data em grande estilo no próximo dia 26 de outubro (domingo). A casa, localizada no Horto Florestal, em Salvador, promove uma festa aberta ao público, das 13h às 20h, reunindo gastronomia, música e o alto astral característico da Bahia.

Para marcar o aniversário, o chef Kaywa Hilton recebe nomes consagrados da cena gastronômica da capital em sete estações montadas na varanda do Boia. Entre os convidados estão Kafe e Dante Bassi (Manga), Leila Carreiro (Dona Mariquita), Danilo Fernandes (Amado), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Grupo Origem), Peu Mesquita (Vona), Ícaro Rosa (Ayrà) e Marcelo Fugita (Soho).

Além da programação gastronômica, a música também terá destaque. O grupo Fragmentos do Samba abre a festa às 13h, seguido pelo set especial do DJ Freelion, resgatando a atmosfera das rodas de samba que já marcaram a trajetória do Boia.

Ao longo dos últimos anos, o restaurante consolidou-se como um dos principais endereços da gastronomia contemporânea em Salvador, valorizando ingredientes locais e frutos do mar frescos em receitas criativas. A proposta do chef Kaywa Hilton, também à frente do Maré Praia do Forte, é unir técnicas internacionais a insumos regionais, fortalecendo a conexão entre produtores, pescadores e a cozinha baiana.