SAÚDE

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues

Beneficiários denunciam descredenciamento de médicos e hospitais

Maysa Polcri

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:20

Audiência pública por melhorias no Planserv Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

O Governo do Estado planeja a revisão dos valores pagos aos serviços do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, o Planserv. A informação foi confirmada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (3). Nesta semana, uma reportagem do CORREIO mostrou que o Estado paga R$ 65 a cada unidade de saúde por consulta realizada.

Beneficiários do plano avaliam que valores abaixo dos que costumam ser praticados no mercado ajudam a explicar por que o número de médicos que atendem pelo Planserv é cada vez menor. O descredenciamento de unidades de saúde e a dificuldade em achar vagas para exames e consultas são algumas das principais reclamações dos servidores. O valor pago, R$ 65, é o mesmo para diferentes especialidades.

Nesta sexta-feira (3), o governador admitiu que estuda a revisão dos preços pagos. A medida deve tornar o credenciamento de médicos e unidades de saúde mais atrativas. "O que tem de demanda é a revisão de preços, os valores pagos, para a gente ter uma estabilidade de concorrência adequada", disse Jerônimo Rodrigues.

O governador também adiantou, sem dar detalhes, que novas medidas serão anunciadas em breve. "Existe um ajuste que vamos fazer. Espero que, nos próximos dias, vocês possam receber qual intervenção faremos para melhorar ainda mais o serviço do Planserv", completou.

Jerônimo Rodrigues ainda comentou sobre a situação da assistência médica no interior do estado. "O Planserv é um plano forte. Nós sabemos que temos aí meio milhão de pessoas que usam o Planserv. A maior dificuldade da nossa são serviços no interior. Nós, da rede estadual, temos dificuldade em contratar serviços em alguns interiores pela falta de especialistas", disse.

O CORREIO mostrou que o valor de R$ 65 é tabelado para diferentes especialidades médicas. Entre elas: ginecologia, pediatria, cirurgia e infectologia. Nesta semana, o vereador de Salvador Cezar Leite (PL) disse, em pronunciamento na Câmara de Vereadores, que os médicos recebem, em média, R$ 34 por cada atendimento.

"Hoje, o custo da consulta, pago pelo Planserv, é de R$ 65. Nas melhores condições que um colega [médico] atende em uma clínica credenciada, ele fica com R$ 39. Com os impostos, o médico recebe R$ 34. É uma condição que precisa ser revista", falou.

Valor pago por consultas do Planserv 1 de 3

Denúncias

Representantes do grupo denominado 'Devolvam Meu Planserv', que reúne servidores que lutam por melhorias na assistência, se reuniram na sede do Ministério Público do Estado da Bahia, na terça-feira (30). De acordo com Rosângela Monteiro, uma das líderes do grupo, é provável que um novo processo para investigar o Planserv seja instaurado pelo MP-BA em breve.

"Nós conversamos sobre as situações que estamos enfrentando, com constantes constrangimentos e a desassistência. A promotora do MP-BA se mostrou interessada em abrir um novo processo devido à lentidão do andamento do processo que existe hoje", explica Rosângela Monteiro.

Os representantes também estiveram na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), onde receberam parecer favorável de parlamentares para a realização de uma reunião na próxima semana, como foi solicitado em audiência pública recente.