Saiba quanto o Governo do Estado paga por consulta do Planserv

Renovações de credenciamento foram publicadas no Diário Oficial

Maysa Polcri

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00

Protesto de servidores do Estado contra o Planserv Crédito: Larissa Almeida/Arquivo CORREIO

O Governo da Bahia publicou na edição de quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado a renovação de credenciamento de prestadores de serviço do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, o Planserv. Entre os serviços renovados estão consultas, serviços hospitalares, diagnóstico por imagem e transportes de pacientes. As portarias ainda revelam o valor pago a cada unidade de saúde por consulta, que é de R$ 65.

Os credenciamentos para atendimentos de beneficários do foram renovados Planserv em todas as macrorregiões da Bahia, incluindo Salvador, com previsão orçamentária de mais de R$ 727 milhões para o ano. Chama atenção, no entanto, o valor pago por consulta. Nesta semana, o vereador de Salvador Cezar Leite (PL) disse, em pronunciamento na Câmara de Vereadores, que os médicos recebem, em média, R$ 34 por cada atendimento.

Para beneficiários do plano, os baixos valores ajudam a explicar por que o número de médicos que atendem pelo Planserv é cada vez menor. O descredenciamento de unidades de saúde e a dificuldade em achar vagas para exames e consultas são algumas das principais reclamações dos servidores.

"Hoje, o custo da consulta, pago pelo Planserv, é de R$ 65. Nas melhores condições que um colega [médico] atende em uma clínica credenciada, ele fica com R$ 39. Com os impostos, o médico recebe R$ 34. É uma condição que precisa ser revista", disse o vereador, que também é médico. O Planserv atende cerca de 500 mil beneficiários na Bahia.

Denúncias

Representantes do grupo denominado 'Devolvam Meu Planserv', que reúne servidores que lutam por melhorias na assistência, se reuniram na sede do Ministério Público do Estado da Bahia, na terça-feira (30). De acordo com Rosângela Monteiro, uma das líderes do grupo, é provável que um novo processo para investigar o Planserv seja instaurado pelo MP-BA em breve.

"Nós conversamos sobre as situações que estamos enfrentando, com constantes constrangimentos e a desassistência. A promotora do MP-BA se mostrou interessada em abrir um novo processo devido à lentidão do andamento do processo que existe hoje", explica Rosângela Monteiro.

Os representantes também estiveram na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), onde receberam parecer favorável de parlamentares para a realização de uma reunião na próxima semana, como foi solicitado em audiência pública recente.

O objetivo é discutir o sucateamento do Planserv. "Faremos uma reunião com os representantes do Planserv e deputados da Comissão de Saúde. Será uma oportunidade para os servidores falarem sobre seus descontentamentos, como a falta de médicos", completa.