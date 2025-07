DENÚNCIAS

Suspensão de atendimentos do Planserv será tema de reunião em Salvador

Sindicatos vão debater melhorias no plano de saúde dos servidores na quarta-feira (16)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de julho de 2025 às 16:52

Audiência pública por melhorias no Planserv foi realizada em maio Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Uma reunião será realizada em Salvador para discutir a situação do Plano de Saúde dos servidores públicos estaduais, Planserv, nesta quarta-feira (16). O evento será conduzido pela Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab) e outros sindicatos, com o objetivo de debater desafios e estratégias para melhorar o atendimento aos beneficiários. >

O seminário será realizado na sede do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud), na rua Marujos do Brasil, no Tororó, a partir das 9h. A Fetrab, que representa os servidores públicos da Bahia, propõe o aporte mínimo de 5% para garantir o funcionamento do plano de saúde (o dobro do repasse atual) descarta a possibilidade de privatização do serviço de saúde. >

Os temas e as propostas de melhorias que forem debatidos durante o seminário serão ser tratados na próxima reunião entre um grupo de trabalho e a Coordenação Geral do Planserv, na quinta-feira (17). >

Entre as denúncias recorrentes de beneficiários do Planserv estão a dificuldade em conseguir assistência de urgências em hospitais credenciados em Salvador, demora no atendimento e marcação de consultas, além de disputas judiciais para a pacientes conseguirem a cobertura de exames e tratamentos pelo plano. >