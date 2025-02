EM SALVADOR

Usuários do Planserv denunciam falta de atendimento no Hospital de Brotas: 'Gente passando mal'

Em vídeo gravado na quarta-feira (12), beneficiários reclamam do serviço

Maysa Polcri

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 11:44

Hospital para beneficiários Planserv Crédito: Divulgação

Inaugurado em junho do ano passado, o Hospital de Brotas, exclusivo para beneficiários do Planserv - plano dos servidores estaduais da Bahia - tem recebido críticas dos usuários. A denúncia mais recente foi feita na última quarta-feira (12). Um vídeo gravado na recepção da emergência do hospital mostra pacientes aguardando para passar pela triagem, sem saber se seriam atendidos. >

"Estamos aqui, no Hospital de Brotas, sem atendimento. Tem gente aqui passando mal desde às 8 horas da manhã, sem atendimento, esperando para passar pela triagem e saber o grau de emergência. Só depois, vai saber se vai atender ou não", diz a paciente que grava o vídeo. >

Outra pessoa que aguarda o atendimento também reclama do serviço. "Como é que um hospital só vai dar comportar a demanda do Estado? Depois diz que a saúde está maravilhosa", afirma. O Planserv foi procurado, através da sua assessoria de imprensa, mas não informou, até esta publicação, se houve alguma intercorrência no atendimento de pacientes no dia em questão. >

O Hospital de Brotas fica na Av. D. João VI, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele foi inaugurado depois que diversas emergências de hospitais de Salvador suspenderam o atendimento de beneficiários do Planserv. O tema foi alvo de diversas reportagens do CORREIO durante os últimos meses. >

Entre os hospitais que suspenderam ou limitaram o atendimento estão o Hospital da Bahia, Santa Izabel e Hospital Português. Desde a notícia de que um hospital exclusivo seria inaugurado em Salvador, beneficiários temem a piora do serviço. >

Segundo o Planserv, a rede conta com cerca de 500 mil beneficiários. A mensalidade do Planserv é descontada diretamente na folha do servidor, e o valor é proporcional à remuneração do titular.>

O Hospital de Brotas foi inaugurado com 51 leitos (41 de internamento e 10 de terapia intensiva), três salas de cirurgia e centro médico, e os internamentos vão ser regulados pelo Planserv como reforço à rede. >