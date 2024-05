ENTENDA

'Vai ficar um caos': beneficiários temem piora no Planserv após anúncio de hospital exclusivo

Hospital de Brotas vai funcionar a partir do dia 20 de junho

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2024 às 06:00

O Hospital de Brotas vai ocupar o espaço onde funcionava o Hospital Evangélico, que passa atualmente por reformas Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Depois de enfrentar recusas de atendimentos em emergências de hospitais privados de Salvador, beneficiários do Planserv e seus dependentes foram surpreendidos com uma novidade. A Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais contará, a partir do dia 20 de junho, com um hospital de atendimento exclusivo do convênio, localizado em Brotas. Usuários temem que a ampliação da rede, na verdade, faça com que outras unidades de saúde deixem de fornecer atendimento pelo Planserv.

“Estou procurando outro plano de saúde. Apesar de ganhar muito mal, tenho medo do que está acontecendo com o plano do servidor. Estou conversando em casa para nos planejarmos e conseguir pagar um melhor”, revela uma funcionária pública. Há dois meses, ela percorreu uma via crucis com o marido doente. O atendimento foi negado nas emergências do Hospital Santa Izabel e Hospital Português, onde o casal foi barrado por seguranças.

O anúncio do Hospital de Brotas, onde apenas usuários do Planserv serão atendidos, não animou a servidora, que prefere mudar de convênio. Uma professora estadual, que também preferiu não se identificar, não acredita na melhora do serviço.

“A decisão de focar o atendimento do funcionalismo público em um hospital é de se estranhar, porque somos muitos. Acredito que o hospital não terá recursos para atender a todos de forma satisfatória. Imagino que vai ser um caos”, analisa. Segundo o Planserv, a rede conta com cerca de 500 mil beneficiários. A mensalidade do Planserv é descontada diretamente na folha do servidor, e o valor é proporcional à remuneração do titular.

As críticas sobre o sucateamento do convênio nos últimos anos se repetem entre os servidores públicos mais antigos. “O Planserv está em total decadência, assim como o olhar do governo para nós, servidores públicos”, completa a funcionária. Ao longo dos anos, grandes hospitais deixaram de atender os usuários do plano, como o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, Hospital Espanhol e Hospital Sagrada Família, em Salvador.

“Eu sou funcionária pública desde 2002. Tive minhas duas filhas através do Planserv, que era muito bem servido naquela época. Mas, com o tempo, piorou muito. Eu resido em Lauro de Freitas e, em caso de emergências, preciso me deslocar para Salvador”, diz outra servidora pública. “Tenho um grupo de mensagens com outros mil beneficiários e, todos os dias, são diversas mensagens de pessoas que não conseguiram ser atendidas”, conta.

Questionado, o Planserv informou que o novo hospital não implica no descredenciamento de outras unidades de saúde. “A implantação do hospital não altera a rede credenciada, que permanece a mesma, sem descredenciamento de hospitais, clínicas ou laboratórios. A rede completa pode ser conferida no site”, pontuou.

Ainda sobre isso, o Planserv disse que a “implantação do Hospital de Brotas visa a ampliação dos serviços aos beneficiários do Planserv, uma meta constante da gestão da assistência”. O hospital será gerido pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), empresa responsável pela gestão de oito unidades de saúde na Região Metropolitana de Salvador: Hospital Roberto Santos, UPA de Brotas, Hospital Geral do Estado, Instituto de Perinatologia da Bahia, Hospital Geral Menandro de Farias, Hospital Manoel Victorino, Maternidade Albert Sabin e Maternidade Tsylla Balbino.

Atualmente, o INTS possui 24 contratos firmados com o Governo da Bahia. Os acordos somam R$ 83,15 milhões, de acordo com o Portal da Transparência. A reportagem tentou entrar em contato com a empresa, através dos contatos disponibilizados, mas não conseguiu.

O diretor da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Reonei Menezes, comemorou a novidade. Segundo ele, o novo hospital deve ampliar a capacidade de atendimento. “Nossa luta é para construção do hospital referência Planserv, que vai regular o mercado. Temos uma das maiores assistências do Brasil e a rede tem dificuldade de oferecer exclusividade devido a sua disponibilidade para planos de saúde e particulares”, diz.

O anúncio do novo hospital foi feito cinco dias após o aporte de R$ 26 milhões do Governo da Bahia. Segundo o Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 4 de maio, o recurso público será direcionado ao convênio que atende os servidores. O Hospital de Brotas vai ocupar o espaço onde funcionava o Hospital Evangélico, que passa atualmente por reformas.