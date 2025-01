SAÚDE

Tem vaga, mas não para Planserv: veja as emergências de Salvador que não estão atendendo pelo plano

Redes alegam superlotação no sistema e descredenciamento

Larissa Almeida

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 02:45

Hospital Santa Izabel Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Na lista de redes de emergência do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv), constam 15 unidades credenciadas para atendimento médico de urgência em variadas especialidades, em Salvador. No entanto, nem todas funcionam com regularidade. Por parte de servidores públicos, o que não faltam são queixas quanto a falta de atendimento por superlotação ou por queda do sistema. >

A reportagem entrou em contato com as 15 unidades credenciadas para serviço de urgência do Planserv em Salvador. Um dos hospitais de maior referência da cidade, o Hospital Santa Izabel, informou que está com atendimento restrito aos beneficiários do Planserv desde 20h da última terça-feira (28). >

“Estamos atuando no limite de nossa capacidade máxima de operacionalidade dos leitos instalados, o que excepcionalmente levou o hospital a restringir o acesso de novos pacientes. Estamos empenhados em retomar o atendimento sem restrição o mais breve possível”, disse, em nota, a gerência de comunicação da Santa Casa da Bahia, que administra o hospital. >

Segundo a Santa Casa da Bahia, a restrição acomete a grande maioria beneficiária do Planserv. “A Emergência adulto vem exigindo maior atenção e gestão dinâmica, em tempo real, para não comprometer o cuidado ofertado aos pacientes cirúrgicos, oncológicos, cardiológicos e de outras especialidades médicas, além do socorro à vida dos pacientes já internados”, completou. >