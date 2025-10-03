SANTO ANÔNIO DE JESUS

Ministério Público denuncia quatro policiais por homicídio qualificado na Bahia

Crimes ocorreram em março de 2022

Millena Marques

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:14

Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio de Jesus e do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp), denunciou quatro policiais militares por homicídio qualificado e tentativa de homicídio em Santo Antônio de Jesus, na Grande Salvador. A denúncia foi apresentada na última quinta-feira (2).

Os PMs, que são lotados na Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do município, são acusados de homicídio qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, contra o adolescente Jacson Cleiton Santos Andrade, de 16 anos, e de tentativa de homicídio contra Emanuel da Silva Santos, de 18 anos. Os crimes ocorreram em março de 2022.

Segundo a denúncia, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra os jovens, que trafegavam de motocicleta na entrada do Conjunto Habitacional Cidade Nova II. Os jovens teriam tentado desviar da viatura policial por não terem idade legal para conduzir o veículo, o que teria provocado o início da perseguição pelos policiais.

Jacson, que dirigia a moto, foi atingido na nuca e morreu sete dias depois, em decorrência de hemorragia encefálica. Emanuel estava na garupa e não foi atingido. Ele relatou ter sofrido ameaças por parte dos agentes logo após caírem da moto. Os PMs chegaram a dizer que colocaria uma arma na suas mãos atribuiria a ele a autoria do disparo que matou Jacson.

De acordo com investigações do MP-BA, não houve confronto armado, como alegaram os policias. Testemunhas confirmaram que os disparos partiram diretamente da viatura policial, sem que tivesse havido ordem de parada ou reação por parte das vítimas. Perícias balísticas e reprodução simulada reforçaram a versão das testemunhas.