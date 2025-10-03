CONFIRA

Autor baiano estreia na literatura com romance sobre destino e heranças invisíveis

Livro de Thiago Tourinho sai pela editora Reformatório

Carol Neves

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:55

Thiago Tourinho lança livro Crédito: Divulgação

O baiano Thiago Tourinho estreia na ficção literária com As mortes de quem vive (Editora Reformatório), romance que examina como escolhas herdadas moldam vidas e desafiam o livre-arbítrio. A obra acompanha a família Sadovita, para quem nascer com olhos azuis significa carregar a tristeza, e segue a protagonista Lúcia, entre o silêncio do pai, a fragilidade da mãe e a sombra de um destino herdado.

O autor se inspira em observações do cotidiano para criar personagens divididos entre a sensação de uma vida já escrita e a vontade de protagonizar sua própria história. “Quanto temos, de fato, de livre-arbítrio?”, questiona Tourinho. A narrativa combina lirismo e realismo, poesia e concretude, mostrando que o mal pode habitar a intimidade cotidiana.

Nascido em Salvador, Bahia, Tourinho é formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e mestre em Negócios pela Stanford University. Após carreira no mundo empresarial, estreia na literatura com uma obra sobre o peso das heranças invisíveis e a dificuldade de romper ciclos silenciosos.