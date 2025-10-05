SAÚDE

Bahia descarta casos suspeitos de intoxicação por metanol

Suspeitas eram em Feira de Santana e Salvador

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 12:30

Bebidas destiladas correm mais risco de adulteração Crédito: Pablo Jacob/Governo de São Paulo

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) confirmou neste domingo (5) o descarte dos dois casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados na Bahia — um em Feira de Santana e outro em Salvador.

Segundo a pasta, as investigações apontaram que não houve contaminação nem adulteração nas bebidas consumidas e que os laudos laboratoriais confirmaram a ausência de metanol.

Durante reunião da sala de situação, a Sesab reforçou o protocolo de vigilância ativa e o fluxo de investigação seguido por todas as equipes de saúde, laboratórios e órgãos de controle. Ainda informou que o Estado mantém monitoramento permanente e ações integradas para proteger a população e prevenir novos casos.

Quais eram os casos suspeitos?

O primeiro caso foi notificado em Feira de Santana, no centro-norte do estado. A vítima é Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem possuía histórico de dependência de álcool e foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.