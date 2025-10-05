Bahia descarta casos suspeitos de intoxicação por metanol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 12:30
A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) confirmou neste domingo (5) o descarte dos dois casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados na Bahia — um em Feira de Santana e outro em Salvador.
Segundo a pasta, as investigações apontaram que não houve contaminação nem adulteração nas bebidas consumidas e que os laudos laboratoriais confirmaram a ausência de metanol.
Durante reunião da sala de situação, a Sesab reforçou o protocolo de vigilância ativa e o fluxo de investigação seguido por todas as equipes de saúde, laboratórios e órgãos de controle. Ainda informou que o Estado mantém monitoramento permanente e ações integradas para proteger a população e prevenir novos casos.
O primeiro caso foi notificado em Feira de Santana, no centro-norte do estado. A vítima é Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem possuía histórico de dependência de álcool e foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.
Já Salvador entrou, na última sexta-feira (3), para a lista de cidades com casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas. O registro não é de óbito e não há detalhes sobre o paciente. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde (MS).