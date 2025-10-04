Acesse sua conta
Veja como funciona teste que identifica contaminação por metanol de forma rápida e barata

Pesquisa começou analisando cachaça, mas pode ser usada em outros destilados

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:50

Veja como funciona método desenvolvido para identificar contaminação por metanol de forma rápida
Veja como funciona método desenvolvido para identificar contaminação por metanol de forma rápida Crédito: Reprodução/TV Globo

Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) criaram um método rápido e barato para saber quando uma bebida está contaminada com metanol. O equipamento emite luz infravermelha na garrafa, que pode estar lacrada. A luz provoca uma agitação nas moléculas, e um software recolhe os dados, interpreta as informações e identifica qualquer substância que não faz parte da composição original da bebida, desde o metanol até a adição de água, para fazer o produto render mais.

A pesquisa começou analisando cachaça, mas pode ser usada em outros destilados. “Essa metodologia foi capaz de, além de identificar se a cachaça estava adulterada com compostos que são característicos da própria produção, ou se foi feita alguma alteração fraudulenta como água ou algum outro composto”, afirma David Fernandes, autor do artigo. A informação é do G1 PB.

Casos de intoxicação de metanol no Brasil

Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil
Estabelecimento fechado em SP por suspeita de venda de bebida adulterada por Divulgação
Comunicado de bar interditado em São Paulo por Reprodução
Rapper Hungria foi internado com suspeita de intoxicação por Reprodução
Hungria foi visto comprando bebidas horas antes de ser internado em hospital por Reprodução | Redes Sociais
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação

Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil

O método detecta adulterações em poucos minutos, sem produtos químicos, com até 97% de acerto. A pesquisa começou em 2023 e, em 2025, os pesquisadores publicaram dois artigos sobre o método na revista “Food Chemistry”, uma das principais dedicadas à química e bioquímica dos alimentos.

Além de facilitar as análises em laboratórios, o equipamento pode ser utilizado por órgãos controladores. Mas, para isso, os pesquisadores estão tentando meios de produzir o método em grande escala e já estão desenvolvendo um novo mecanismo de segurança: um canudo que muda de cor ao entrar em contato com o metanol.

“A gente está desenvolvendo uma solução em que vai ter um canudo impregnado com a substância química, que ao contato com o metanol, ela vai mudar de cor. Isso vai fazer com que o usuário também tenha uma segurança de, quando estiver consumindo a bebida, de que a bebida não tem o teor de metanol”, diz Nadja Oliveira, pró-reitora de pós-graduação da UEPB.

