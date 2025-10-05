Vinte cidades baianas estão sob alerta de perigo do Inmet; veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 07:46
Vinte cidades baianas estão sob alerta laranja - significa perigo - para baixa umidade neste domingo (5). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a umidade relativa do ar varie entre 20% e 12% nos municípios do Extremo Oeste e Vale São-Franciscano da Bahia (confira lista completa abaixo). O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), situa-se entre 40% e 60%.
Há risco de incêndios florestais, além de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz para os moradores das regiões.
A orientação é beber bastante água, evitar exercício físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de usar hidratante para pele e umidificar o ambiente. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Angical
Baianópolis
Barra
Barreiras
Buritirama
Campo Alegre de Lourdes
Catolândia
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Formosa do Rio Preto
Jaborandi
Luís Eduardo Magalhães
Mansidão
Pilão Arcado
Remanso
Riachão das Neves
Santa Rita de Cássia
São Desidério
Wanderley