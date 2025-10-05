BANDEIRA LARANJA

Vinte cidades baianas estão sob alerta de perigo do Inmet; veja quais

Condição traz riscos de incêndios florestais e à saúde

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 07:46

Barreiras tem alerta de baixa umidade Crédito: Leitor CORREIO

Vinte cidades baianas estão sob alerta laranja - significa perigo - para baixa umidade neste domingo (5). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a umidade relativa do ar varie entre 20% e 12% nos municípios do Extremo Oeste e Vale São-Franciscano da Bahia (confira lista completa abaixo). O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), situa-se entre 40% e 60%.

Há risco de incêndios florestais, além de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz para os moradores das regiões.

A orientação é beber bastante água, evitar exercício físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de usar hidratante para pele e umidificar o ambiente. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Confira lista:

Angical

Baianópolis

Barra

Barreiras

Buritirama

Campo Alegre de Lourdes

Catolândia

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Formosa do Rio Preto

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Mansidão

Pilão Arcado

Remanso

Riachão das Neves

Santa Rita de Cássia

São Desidério